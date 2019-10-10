Тим вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Австрийский теннисист Доминик Тим стал четвертьфиналистом «Мастерса» в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Австрийский теннисист Доминик Тим стал четвертьфиналистом «Мастерса» в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
Тим, получивший четвертый номер посева, в матче третьего круга победил грузина Николоза Басилашвили (15-й номер посева) — 6:3, 6:4. Игра продолжалась 1 час 18 минут.
Следующим соперником австрийца станет итальянец Маттео Берреттини (11).