Российский теннисист Рублев не сумел пробиться в ¼ финала турнира в Шанхае

Встреча завершилась со счетом 6:0, 7:6 (7:4) в пользу 22-летнего теннисиста из Германии, который посеян на турнире под пятым номером. Теннисисты встречались в третий раз, во всех матчах победу одержал Зверев. В четвертьфинале турнира Зверев сыграет со швейцарцем Роджером Федерером (2).

21-летний Рублев на турнирах серии Большого шлема играл в четвертьфинале на Открытом чемпионате США, в третьем круге на Открытом чемпионате Австралии, втором круге на Уимблдоне и в первом раунде на Открытом чемпионате Франции. В рейтинге ATP он занимает 33-е место, в его активе один титул ATP.

Зверев на турнирах серии Большого шлема играл в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции, в четвертом круге Уимблдона, Открытого чемпионата Австралии и США. В рейтинге ATP немец занимает шестое место, в его активе 11 титулов ATP.