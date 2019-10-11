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10 октября, источник: ТАСС

Российский теннисист Рублев не сумел пробиться в ¼ финала турнира в Шанхае

ТАСС, 10 октября. Россиянин Андрей Рублев уступил представителю Германии Александру Звереву в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае. Призовой фонд соревнований составляет около $7,5 млн.

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Встреча завершилась со счетом 6:0, 7:6 (7:4) в пользу 22-летнего теннисиста из Германии, который посеян на турнире под пятым номером. Теннисисты встречались в третий раз, во всех матчах победу одержал Зверев. В четвертьфинале турнира Зверев сыграет со швейцарцем Роджером Федерером (2).

21-летний Рублев на турнирах серии Большого шлема играл в четвертьфинале на Открытом чемпионате США, в третьем круге на Открытом чемпионате Австралии, втором круге на Уимблдоне и в первом раунде на Открытом чемпионате Франции. В рейтинге ATP он занимает 33-е место, в его активе один титул ATP.

Зверев на турнирах серии Большого шлема играл в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции, в четвертом круге Уимблдона, Открытого чемпионата Австралии и США. В рейтинге ATP немец занимает шестое место, в его активе 11 титулов ATP.

Турнир в Шанхае завершится 13 октября. Победитель получит $1,4 млн и 1000 рейтинговых очков, финалист — $696 тыс. и 600 очков. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.

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