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10 октября, источник: Спорт РИА Новости

Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Линце

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова стала четвертьфиналисткой теннисного турнира в австрийском Линце, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Александрова, получившая восьмой номер посева, в матче второго круга обыграла немку Лауру Зигемунд — 7:6 (7:1), 2:6, 6:4. Матч продолжался 2 часа 43 минуты.

Следующей соперницей россиянки станет либо француженка Кристина Младенович, либо хорватка Донна Векич (4-й номер посева).

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