Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Линце

Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Линце

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова стала четвертьфиналисткой теннисного турнира в австрийском Линце, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.