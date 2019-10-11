Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Линце
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова стала четвертьфиналисткой теннисного турнира в австрийском Линце, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова стала четвертьфиналисткой теннисного турнира в австрийском Линце, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Александрова, получившая восьмой номер посева, в матче второго круга обыграла немку Лауру Зигемунд — 7:6 (7:1), 2:6, 6:4. Матч продолжался 2 часа 43 минуты.
Следующей соперницей россиянки станет либо француженка Кристина Младенович, либо хорватка Донна Векич (4-й номер посева).