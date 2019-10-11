Названа стоимость участия Шараповой в теннисных турнирах

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По словам Маас, о приезде Шараповой мечтают менеджеры всех теннисных турниров мира. «Мы удивились, когда нам позвонил ее представитель и спросил, не найдется ли для нее места. Мы сразу сказали, что у нас нет 300 тысяч долларов, которые обычно необходимы для ее участия в турнирах», — сказала она.

Директор соревнований заметила, что сейчас Шарапова играет не ради денег, а чтобы вернуть уверенность. Также она отметила, что организаторам удалось привлечь спонсора, который оплатит две трети суммы, необходимой для приглашения россиянки. Сама же Шарапова планирует сыграть в Люксембурге, несмотря на полученную травму.

В последний раз Шарапова выходила на корт в августе на Открытом чемпионате США (US Open). В первом раунде турнира она проиграла Серене Уильямс со счетом 1:6, 1:6.