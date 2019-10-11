Медведев во время матча в Шанхае 4 раза ударил ракеткой об корт и сломал ее
Российский теннисист Даниил Медведев эмоционально отреагировал на свою ошибку в матче 1/8 финала турнира в Шанхае против канадца Вашека Поспишила.
Российский теннисист Даниил Медведев эмоционально отреагировал на свою ошибку в матче 1/8 финала турнира в Шанхае против канадца Вашека Поспишила.
Медведев пробил в аут и после этого четыре раза ударил ракеткой об корт, в результате чего сломал ее. Эпизод произошел в тот момент, когда соперник россиянина вел в счете. Даниил в дальнейшем сумел переломить ход игры и одержал победу со счетом 7:6 (9:7), 7:5. В четвертьфинале соперником четвертой ракетки мира будет итальянец Фабио Фоньини.
«Я обычно не люблю ломать ракетки, потому что это выглядит некрасиво. Но это правда, что иногда это может помочь добавить эмоции и также снять стресс», — цитирует Медведева Xinhua.