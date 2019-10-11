Теннисист Медведев вышел в полуфинал турнира в Шанхае
ТАСС, 11 октября. Россиянин Даниил Медведев победил итальянца Фабио Фоньини (10-й номер посева) в четвертьфинальном матче турнира серии «Мастерс» Ассоциации
ТАСС, 11 октября. Россиянин Даниил Медведев победил итальянца Фабио Фоньини (10-й номер посева) в четвертьфинальном матче турнира серии «Мастерс» Ассоциации
Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу 23-летнего россиянина, посеянного на турнире под третьим номером.
Теннисисты встречались в третий раз, во второй раз победу одержал Медведев. В следующем круге Медведев сыграет с победителем встречи между действующим победителем турнира сербом Новаком Джоковичем (1) и греком Стефаносом Циципасом (6).
Медведев одержал шесть побед на турнирах ATP в карьере. В нынешнем сезоне он выиграл турниры в Софии,
Фоньини в мировом рейтинге занимает 12-е место, на его счету 9 титулов ATP.
Турнир в Шанхае завершится 13 октября. Победитель получит $1,375 млн и 1000 рейтинговых очков, финалист — $696 тыс. и 600 очков.