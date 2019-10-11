Теннисист Медведев вышел в полуфинал турнира в Шанхае

Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу 23-летнего россиянина, посеянного на турнире под третьим номером.

Читайте также Медведев во время матча в Шанхае 4 раза ударил ракеткой об корт и сломал ее

Теннисисты встречались в третий раз, во второй раз победу одержал Медведев. В следующем круге Медведев сыграет с победителем встречи между действующим победителем турнира сербом Новаком Джоковичем (1) и греком Стефаносом Циципасом (6).

Медведев одержал шесть побед на турнирах ATP в карьере. В нынешнем сезоне он выиграл турниры в Софии, Санкт-Петербурге и «Мастерс» в Цинциннати (США), а также дошел до финала Открытого чемпионата США, в котором в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Медведев, занимающий в мировом рейтинге четвертое место, квалифицировался на итоговый турнир ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября.

Фоньини в мировом рейтинге занимает 12-е место, на его счету 9 титулов ATP.