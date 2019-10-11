Теннисист Медведев сыграет с Циципасом в полуфинале турнира в Шанхае

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Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:5, 6:3 в пользу 21-летнего грека. Теннисисты встречались в третий раз, во второй раз победу одержал Циципас. Джокович побеждал на данном турнире в прошлом году. В полуфинале греческий спортсмен сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (3), который в четвертьфинале обыграл итальянца Фабио Фоньини (10).

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Циципас и Медведев встречались между собой четыре раза, россиянин выиграл все матчи. В нынешнем сезоне российский спортсмен обыграл грека на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Циципас занимает в рейтинге ATP 7-е место, на его счету три титула ATP. Он отобрался на итоговый турнир ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября.

Джокович является семикратным победителем Открытого чемпионата Австралии, пятикратным чемпионом Уимблдона, трехкратным победителем Открытого чемпионата США и победителем Открытого чемпионата Франции. Также на его счету бронзовая медаль Олимпийских игр 2008 года. Серб возглавляет рейтинг ATP, в его активе 76 титулов ATP.