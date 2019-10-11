Будущий номер один: Медведев идет за головами большой тройки

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Российский теннисист Даниил Медведев продолжает свое уверенное восхождение на вершину мирового тенниса. Текущий сезон уже получился суперудачным для 23-летнего спортсмена.

Даниил выдал блестящий отрезок, пробившись в финалы пяти турниров подряд, включая два «Мастерса» и US Open. Пусть первый «шлем» в карьере российскому игроку пока не покорился, но пятисетовый и почти пятичасовой матч с Рафаэлем Надалем, безусловно, стал одним из главных украшений года.

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До Открытого чемпионата США Даниил выиграл свой первый в карьере «Мастерс» в Цинциннати, а уже после взял турнир в Санкт-Петербурге, пусть и не такой представительный, но важный и достаточно непростой.

В процессе этого восхождения Медведев забрался сначала в десятку мирового рейтинга, затем обошел в борьбе за звание лучшего теннисиста России на данный момент Карена Хачанова, после стал пятым, а теперь уверенно занимает четвертую позицию в мировом рейтинге.

Он располагается сразу следом за большой тройкой из серба Новка Джоковича, испанца Надаля и швейцарца Роджера Федерера, которая уже много лет практически безраздельно правит теннисом.

В какие-то моменты в это пытались вмешаться другие теннисисты. Наиболее удачно это удавалось сделать британцу Энди Маррею, до хронической травмы тазобедренного сустава сумевшего даже превратить тройку в четверку, и Стэну Вавринке, записавшему на свой счет парочку «шлемов».

Но глобально, несмотря на уже солидный возраст трех лидеров, никто не может поколебать их гегемонии годами. Если Джокович, Надаль и Федерер в порядке (в основном это касается здоровья), они обязательно на вершине. Никаких глобальных, затяжных спадов, а каждый неудачный отрезок сменяется последующим доминированием.

Много лет мир тенниса завороженно следит за этой борьбой и все ждет, когда наконец появится тот герой, который сможет их свергнуть. Правда, уже особенно в это не верит, тем более что названные выше ребята словно приняли эликсир вечной молодости и в свои больше ста лет на троих соревнуются в том, кто выиграет за карьеру больше турниров «Большого шлема».

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Тем не менее нынешний Медведев — это, похоже, именно тот, кому дано свергнуть устоявшийся уже больше чем десятилетием порядок.

Здесь важно не путать «дано» и «суждено», потому что потенциал на такие свершения был не только у него, но Джокович, Надаль и Федерер по-прежнему недосягаемы.

Важно, что даже показывая отличные результаты и проводя огромное количество матчей, 23-летний россиянин не останавливается, а продолжает работать и идти вперед.

Победа над итальянцем Фабио Фоньини в четвертьфинале шанхайского «Мастерса» позволила Медведеву выйти уже в 12-й полуфинал в текущем сезоне и в шестой подряд! Более того, если он добирается до четвертьфинальной стадии, то не проигрывает там уже на 15 турнирах, кто бы ни был соперником.

Даниил уже совсем недавно обыгрывал Джоковича и мог бы получить шанс на повторение этого результата в Китае, но Стефанос Циципас имел на это другие планы и «зачехлил» серба выйдя на неудобного для себя россиянина (4−0 в личных встречах в пользу Медведева) в полуфинале.

В текущем сезоне Даниил является абсолютным лидером по числу побед. Их у нашего спортсмена набралось уже 54 — очень впечатляющая цифра.

Он является разносторонним теннисистом, имеющим серьезные козыри, но главным из них является универсальность. Причем Медведев работает над своими недостатками. Так он сначала превратил в страшное оружие не особенно работавший бэкхенд, а теперь улучшает игру с форхенда.

Ну, а страшная подача, которая летит все лучше и лучше, позволяет россиянину держаться в отрезки, когда игра ему не особенно дается.

Но вести разговор о том, что он может прервать гегемонию большого трио можно не только и не столько из-за его теннисных умений и игрового прогресса. Это все важно, но было бы бесполезно без ментальных качеств.

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А вот с этим у российского теннисиста все не просто в порядке, а прямо замечательно. Еще год назад Даниил был нервным молодым человеком, который растрачивал эмоции на споры с судьями и соперниками, психовал и терял концентрацию. Сейчас это другой человек.

Он понял, что нужно, чтобы быть успешным и, такое ощущение, каждая победа только укрепляет его уверенность в собственных силах и хладнокровие.

Такой комбинации качеств нет больше ни у кого в туре за пределами первой тройки, так что не стоит удивляться уверенному лидерству россиянина в рейтинге «среди остальных».

Время Медведева стать третьим после Евгения Кафельникова и Марата Сафина первым номером рейтинга ATP из России обязательно настанет, причем хотелось бы, чтобы это случилось как можно скорее. Только бы не подвело здоровье.

Но уже сейчас факт заключается в том, что на Итоговом турнире года в Лондоне главных фаворитов будет не трое, а четверо.