Россиянка Кудерметова не сумела выйти в финал теннисного турнира в Китае

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу 27-летней британки. Спортсменки встречались впервые. В финале турнира Уотсон сыграет со шведкой Ребеккой Петерсон, которая в полуфинале обыграла представительницу Туниса Онс Жабер (0:6, 6:4, 7:5).

22-летняя Кудерметова на турнирах серии Большого шлема играла в третьем круге на Открытом чемпионате Франции, во втором круге Уимблдона и в первом круге на Открытых чемпионатах Австралии и США. В рейтинге WTA она занимает 45-е место, в ее активе один титул WTA.

Уотсон на турнирах серии Большого шлема добиралась до третьего круга Открытого чемпионата Австралии и Уимблдона, выступала во втором круге на Открытом чемпионате Франции и в первом круге на Открытом чемпионате США. В рейтинге WTA она занимает 125-е место, в ее активе три титула WTA.