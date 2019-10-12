Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Енисей
Армавир
01
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Томь
Балтика
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Спартак-2
Торпедо М
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Луч
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник
Чайка
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Адмирал
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Грузия
Ирландия
Футбол. Первый дивизион
16:00
Авангард К
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
Факел
Футбол. Сборные
17:00
Гвинея
Коморские острова
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Амур
Хоккей. КХЛ
17:30
Северсталь
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:30
ХК Динамо
Автомобилист
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Дания
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Фарерские острова
Румыния
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Босния и Герцеговина
Финляндия
Футбол. Сборные
19:00
Колумбия
Чили
Футбол. Сборные
20:00
Тунис
Камерун
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Эдмонтон Ойлерз
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Норвегия
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Мальта
Швеция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Лихтенштейн
Армения
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Италия
Греция
Хоккей. НХЛ
23:00
Оттава Сенаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
02:30
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
52
Футбол. Сборные
02:00
Уругвай
Перу
10
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз
Флорида Пантерз
Б
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Анахайм Дакс
12
Хоккей. НХЛ
13.10
Лос-Анджелес Кингз
Нэшвилл Предаторз
Все события
Фоторепортажи
8Головкин победил Деревянченко
9Россия разгромила Шотландию в Лужниках
11:26 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Кудерметова не сумела выйти в финал теннисного турнира в Китае

ТАСС, 12 октября. Россиянка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Великобритании Хизер Уотсон в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Тяньцзине.

Наверх

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу 27-летней британки. Спортсменки встречались впервые. В финале турнира Уотсон сыграет со шведкой Ребеккой Петерсон, которая в полуфинале обыграла представительницу Туниса Онс Жабер (0:6, 6:4, 7:5).

22-летняя Кудерметова на турнирах серии Большого шлема играла в третьем круге на Открытом чемпионате Франции, во втором круге Уимблдона и в первом круге на Открытых чемпионатах Австралии и США. В рейтинге WTA она занимает 45-е место, в ее активе один титул WTA.

Уотсон на турнирах серии Большого шлема добиралась до третьего круга Открытого чемпионата Австралии и Уимблдона, выступала во втором круге на Открытом чемпионате Франции и в первом круге на Открытом чемпионате США. В рейтинге WTA она занимает 125-е место, в ее активе три титула WTA.

Турнир в Тяньцзине завершится 13 октября. Призовой фонд составляет $500 тыс. В прошлом году победительницей турнира была француженка Каролин Гарсия. В 2017 году победительницей соревнований становилась россиянка Мария Шарапова.

 Гадалка обманула Аделину Сотникову на 2 миллиона рублей
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Роналду издевался над Люксембургом, Англия впервые проиграла
Свечников и его клуб царят в НХЛ. У Андрея — отличная серия
Россиянин проведет защиту титула чемпиона мира по версии WBA
Бобровский спасал команду, даже потеряв клюшку. Не помогло
Грусть Туктамышевой. Как стартовал турнир в Финляндии
«Барселона» намерена предложить Месси контракт на 10 лет
Менеджер Усика объяснил отказ спортсмена от боя с россиянином
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь