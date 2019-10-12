У Медведева шестой финал подряд. Он просто невероятен

Источник: Reuters

Шанхай (Китай). Турнир ATP Rolex Shanghai Masters. Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 4) — Стефанос Циципас (Греция, 6) — 7:6 (7:5), 7:5.

Самый молодой полуфинал за 20 лет

«Мастерс» в Шанхае-2019 оказался историческим. Впервые за 20 лет — с турнира аналогичного ранга в Гамубрге в 1999-м — все четыре полуфиналиста оказались моложе 24 лет. Россиянину Даниилу Медведеву 23 исполнилось в феврале, итальянцу Маттео Берреттини — в апреле, немцу Александру Звереву — 22, греку Стефаносу Циципасу — 21. «Будущее уже здесь», — так обрисовал эту ситуацию официальный сайт ATP.

В то время, когда в мировом теннисе по-прежнему доминируют Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, такой расклад действительно уникален. Причем серба и швейцарца молодые не пустили в полуфинал в буквальном смысле. Джокович в четвертьфинале проиграл Циципасу, а Федерер — Звереву. Немец спас пять матчболов во втором сете и добыл победу в третьем.

«Они и правда стучатся в дверь, это интересно, — сказал Роджер после поражения. — Ребята — молодцы. Теперь сетка этого турнира действительно открыта».

Победа Циципаса над Джоковичем имела много смыслов. Сама она в сочетании с поражением Фабио Фоньини от Даниила Медведева привела к тому, что грек впервые квалифицировался на Итоговый турнир года, который пройдет в ноябре в Лондоне. А сербу неудача в Шанхае стоила первого места в рейтинге — не защитив титул, он в начале ноября уступит верхнюю строчку Рафаэлю Надалю. Испанец на китайский «Мастерс» даже не приехал, чтобы поберечь силы на концовку сезона.

Продлить серию

Даниил Медведев после победы на турнире в Санкт-Петербурге пропустил турнир категории «500» в Пекин, предпочел потренироваться дома и заранее прибыть в Шанхай. Там он продлил победную серию, начавшуюся на St. Petersburg Open, обыграв в двух сетах британца Кэмерона Норри, канадца Вашека Поспишила и итальянца Фабио Фоньини и добравшись до интригующего полуфинала с Циципасом.

Встречи россиянина с греком стали особенным после инцидента в Индиан-Уэллсе в 2018-м, когда Стефанос назвал Даниила «с**ным русским». После этого обоих постоянно спрашивают о том, какие у них отношения. Медведев отшучивается в стиле: «другом я его назвать не могу», но и явных конфликтов больше не возникало. Россиянин и грек даже сфотографировались вместе в компании Ника Кирьоса, когда на одном джете прилетели с турнира в Вашингтоне на турнир в Монреале.

Медведев признает, что Циципас для него — удобный соперник. А грек не отрицает, что играть против россиянина ему тяжело. Фраза грека о «корявой» технике Даниила стала крылатой. «У него странная игра. Корявая, но в хорошем смысле. Против него очень некомфортно играть. Он разрушает твой теннис, заставляет ошибаться, а ты сам не понимаешь почему», — сказал Стефанос в августе в Америке. И многие с ним согласились.

У Циципаса Медведев выиграл все четыре предыдущих матча, но в каждом из них грек выигрывал по сету. Так что легкого матча и в субботу ожидать не стоило.

Шестой финал подряд

Противостояние получилось упорным. Оба неплохо подавали, и в первом сете каждый удерживал свои геймы. Но при 4:4 россиянину пришлось спасаться с 0:40 — выручила подача и фирменный кросс. А потом и грек ошибся, так что подачу Медведев отстоял. И на тай-брейке борьба шла очко в очко, а первым дрогнул Циципас. Грубо сорвав мяч в аут, он подарил сопернику сетбол. А еще одна ошибка стоила ему партии — 7:6 (7:5).

В начале второго сета россиянин еще больше поддавливал соперника. И при 1:1 добился брейка. Помогли классный прием на вылет и шикарная обводка по линии на брейк-пойнте. При 5:4 Медведев подавал на матч, но сыграл очень неудачно — дважды не попал в корт с простых, казалось бы, мячей, ужасно сыграл у сетки, ошибся в затяжном розыгрыше, и Стефанос сделал обратный брейк. Даниил, впрочем, тут же включил режим монстра и заставил ошибаться уже соперника. Он вернул себе преимущество и, подавая на матч во второй раз, уже все сделал как надо — 7:6 (7:5), 7:5.

Медведев завершил матч с 25 активно выигранными очками при 18 невынужденных ошибках, а у Циципаса это соотношение составило 24 — 31.

Даниил впервые обыграл Циципаса в двух партиях и продлил свою победную серию до восьми матчей и 16 сетов подряд. Он выиграл 58-й матч в сезоне-2019 и 28-й из последних 31. Но гораздо больше впечатляет тот факт, что он вышел в финал на шестом турнире из шести, в которых принял участие после Уимблдона, и на третьем «Мастерсе» (после Монреале и Цинциннати) подряд.