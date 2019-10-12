У Медведева шестой финал подряд. Он просто невероятен

Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Дания
Швейцария
00
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Фарерские острова
Румыния
00
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Босния и Герцеговина
Финляндия
00
Футбол. Сборные
1-й тайм
Колумбия
Чили
00
Хоккей. КХЛ
3-й период
Северсталь
Металлург Мг
12
Хоккей. КХЛ
перерыв
ХК Динамо
Автомобилист
22
Футбол. Сборные
1-й тайм
Гвинея
Коморские острова
00
Хоккей. КХЛ
3-й период
Авангард
Динамо Р
41
Хоккей. КХЛ
3-й период
Спартак
Амур
11
Футбол. Сборные
20:00
Тунис
Камерун
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Эдмонтон Ойлерз
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Норвегия
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Мальта
Швеция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Лихтенштейн
Армения
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Италия
Греция
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Грузия
Ирландия
00
Футбол. Первый дивизион
16:00
Авангард К
Чертаново
01
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
Факел
10
Хоккей. НХЛ
23:00
Оттава Сенаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Луч
43
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор
Нижний Новгород
21
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки
Мордовия
40
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
СКА-Хабаровск
22
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник
Чайка
23
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Адмирал
Б
23
Хоккей. НХЛ
13.10
Лос-Анджелес Кингз
Нэшвилл Предаторз
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Армавир
11
Хоккей. НХЛ
13.10
Чикаго Блэкхокс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
13.10
Бостон Брюинз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
13.10
Монреаль Канадиенс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
13.10
Детройт Ред Уингз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
13.10
Нью-Йорк Айлендерс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
13.10
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джэкетс
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь
Балтика
00
Футбол. Первый дивизион
12:00
Спартак-2
Торпедо М
23
Хоккей. НХЛ
13.10
Даллас Старз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
13.10
Миннесота Уайлд
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
13.10
Колорадо Эвеланш
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
13.10
Ванкувер Кэнакс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
13.10
Вегас Голден Найтс
Калгари Флэймз
Все события
Фоторепортажи
9Россия разгромила Шотландию в Лужниках
18Кокорин и Мамаев: 11 лет дружбы
15:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У Медведева шестой финал подряд. Он просто невероятен

Даниил Медведев в пятый раз обыграл Стефаноса Циципаса и вышел в финал «Мастерса» в Шанхае.

Наверх
Источник: Reuters

Шанхай (Китай). Турнир ATP Rolex Shanghai Masters. Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 4) — Стефанос Циципас (Греция, 6) — 7:6 (7:5), 7:5.

Самый молодой полуфинал за 20 лет

«Мастерс» в Шанхае-2019 оказался историческим. Впервые за 20 лет — с турнира аналогичного ранга в Гамубрге в 1999-м — все четыре полуфиналиста оказались моложе 24 лет. Россиянину Даниилу Медведеву 23 исполнилось в феврале, итальянцу Маттео Берреттини — в апреле, немцу Александру Звереву — 22, греку Стефаносу Циципасу — 21. «Будущее уже здесь», — так обрисовал эту ситуацию официальный сайт ATP.

В то время, когда в мировом теннисе по-прежнему доминируют Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, такой расклад действительно уникален. Причем серба и швейцарца молодые не пустили в полуфинал в буквальном смысле. Джокович в четвертьфинале проиграл Циципасу, а Федерер — Звереву. Немец спас пять матчболов во втором сете и добыл победу в третьем.

«Они и правда стучатся в дверь, это интересно, — сказал Роджер после поражения. — Ребята — молодцы. Теперь сетка этого турнира действительно открыта».

Победа Циципаса над Джоковичем имела много смыслов. Сама она в сочетании с поражением Фабио Фоньини от Даниила Медведева привела к тому, что грек впервые квалифицировался на Итоговый турнир года, который пройдет в ноябре в Лондоне. А сербу неудача в Шанхае стоила первого места в рейтинге — не защитив титул, он в начале ноября уступит верхнюю строчку Рафаэлю Надалю. Испанец на китайский «Мастерс» даже не приехал, чтобы поберечь силы на концовку сезона.

Продлить серию

Даниил Медведев после победы на турнире в Санкт-Петербурге пропустил турнир категории «500» в Пекин, предпочел потренироваться дома и заранее прибыть в Шанхай. Там он продлил победную серию, начавшуюся на St. Petersburg Open, обыграв в двух сетах британца Кэмерона Норри, канадца Вашека Поспишила и итальянца Фабио Фоньини и добравшись до интригующего полуфинала с Циципасом.

Встречи россиянина с греком стали особенным после инцидента в Индиан-Уэллсе в 2018-м, когда Стефанос назвал Даниила «с**ным русским». После этого обоих постоянно спрашивают о том, какие у них отношения. Медведев отшучивается в стиле: «другом я его назвать не могу», но и явных конфликтов больше не возникало. Россиянин и грек даже сфотографировались вместе в компании Ника Кирьоса, когда на одном джете прилетели с турнира в Вашингтоне на турнир в Монреале.

Во время загрузки произошла ошибка.

Медведев признает, что Циципас для него — удобный соперник. А грек не отрицает, что играть против россиянина ему тяжело. Фраза грека о «корявой» технике Даниила стала крылатой. «У него странная игра. Корявая, но в хорошем смысле. Против него очень некомфортно играть. Он разрушает твой теннис, заставляет ошибаться, а ты сам не понимаешь почему», — сказал Стефанос в августе в Америке. И многие с ним согласились.

У Циципаса Медведев выиграл все четыре предыдущих матча, но в каждом из них грек выигрывал по сету. Так что легкого матча и в субботу ожидать не стоило.

Шестой финал подряд

Противостояние получилось упорным. Оба неплохо подавали, и в первом сете каждый удерживал свои геймы. Но при 4:4 россиянину пришлось спасаться с 0:40 — выручила подача и фирменный кросс. А потом и грек ошибся, так что подачу Медведев отстоял. И на тай-брейке борьба шла очко в очко, а первым дрогнул Циципас. Грубо сорвав мяч в аут, он подарил сопернику сетбол. А еще одна ошибка стоила ему партии — 7:6 (7:5).

В начале второго сета россиянин еще больше поддавливал соперника. И при 1:1 добился брейка. Помогли классный прием на вылет и шикарная обводка по линии на брейк-пойнте. При 5:4 Медведев подавал на матч, но сыграл очень неудачно — дважды не попал в корт с простых, казалось бы, мячей, ужасно сыграл у сетки, ошибся в затяжном розыгрыше, и Стефанос сделал обратный брейк. Даниил, впрочем, тут же включил режим монстра и заставил ошибаться уже соперника. Он вернул себе преимущество и, подавая на матч во второй раз, уже все сделал как надо — 7:6 (7:5), 7:5.

Медведев завершил матч с 25 активно выигранными очками при 18 невынужденных ошибках, а у Циципаса это соотношение составило 24 — 31.

Даниил впервые обыграл Циципаса в двух партиях и продлил свою победную серию до восьми матчей и 16 сетов подряд. Он выиграл 58-й матч в сезоне-2019 и 28-й из последних 31. Но гораздо больше впечатляет тот факт, что он вышел в финал на шестом турнире из шести, в которых принял участие после Уимблдона, и на третьем «Мастерсе» (после Монреале и Цинциннати) подряд.

Его соперник определится во встрече Александра Зверева и дебютанта этой стадии турниров серии «Мастерс», полуфиналиста US Open Маттео Берреттини.

Читайте также
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
Теплая Никосия ждет жаркой игры. Кипр и Россия готовятся к матчу
Боулинг вместо гонок: тайфун «Хагибис» сорвал Гран-при
Гимнастка из США повторила рекорд по количеству наград ЧМ
Тренер киприотов назвал сборную России сильной и быстрой
Нагорный заявил, что организаторы не дали ему готовиться на ЧМ
Менеджер Усика объяснил отказ спортсмена от боя с россиянином
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь