У Медведева шестой финал подряд. Он просто невероятен
Даниил Медведев в пятый раз обыграл Стефаноса Циципаса и вышел в финал «Мастерса» в Шанхае.
Даниил Медведев в пятый раз обыграл Стефаноса Циципаса и вышел в финал «Мастерса» в Шанхае.
Шанхай (Китай). Турнир ATP Rolex Shanghai Masters. Полуфинал
Даниил Медведев (Россия, 4) — Стефанос Циципас (Греция, 6) — 7:6 (7:5), 7:5.
«Мастерс» в Шанхае-2019 оказался историческим. Впервые за 20 лет — с турнира аналогичного ранга в Гамубрге в 1999-м — все четыре полуфиналиста оказались моложе 24 лет. Россиянину Даниилу Медведеву 23 исполнилось в феврале, итальянцу Маттео Берреттини — в апреле, немцу Александру Звереву — 22, греку Стефаносу Циципасу — 21. «Будущее уже здесь», — так обрисовал эту ситуацию официальный сайт ATP.
В то время, когда в мировом теннисе
«Они и правда стучатся в дверь, это интересно, — сказал Роджер после поражения. — Ребята — молодцы. Теперь сетка этого турнира действительно открыта».
Победа Циципаса над Джоковичем имела много смыслов. Сама она в сочетании с поражением Фабио Фоньини от Даниила Медведева привела к тому, что грек впервые квалифицировался на Итоговый турнир года, который пройдет в ноябре в Лондоне. А сербу неудача в Шанхае стоила первого места в рейтинге — не защитив титул, он в начале ноября уступит верхнюю строчку Рафаэлю Надалю. Испанец на китайский «Мастерс» даже не приехал, чтобы поберечь силы на концовку сезона.
Даниил Медведев после победы на турнире в
Встречи россиянина с греком стали особенным после инцидента в
Медведев признает, что Циципас для него — удобный соперник. А грек не отрицает, что играть против россиянина ему тяжело. Фраза грека о «корявой» технике Даниила стала крылатой. «У него странная игра. Корявая, но в хорошем смысле. Против него очень некомфортно играть. Он разрушает твой теннис, заставляет ошибаться, а ты сам не понимаешь почему», — сказал Стефанос в августе в Америке. И многие с ним согласились.
У Циципаса Медведев выиграл все четыре предыдущих матча, но в каждом из них грек выигрывал по сету. Так что легкого матча и в субботу ожидать не стоило.
Противостояние получилось упорным. Оба неплохо подавали, и в первом сете каждый удерживал свои геймы. Но при 4:4 россиянину пришлось спасаться с 0:40 — выручила подача и фирменный кросс. А потом и грек ошибся, так что подачу Медведев отстоял. И на
В начале второго сета россиянин еще больше поддавливал соперника. И при 1:1 добился брейка. Помогли классный прием на вылет и шикарная обводка по линии на
Медведев завершил матч с 25 активно выигранными очками при 18 невынужденных ошибках, а у Циципаса это соотношение составило 24 — 31.
Даниил впервые обыграл Циципаса в двух партиях и продлил свою победную серию до восьми матчей и 16 сетов подряд. Он выиграл 58-й матч в сезоне-2019 и 28-й из последних 31. Но гораздо больше впечатляет тот факт, что он вышел в финал на шестом турнире из шести, в которых принял участие после Уимблдона, и на третьем «Мастерсе» (после Монреале и Цинциннати) подряд.
Его соперник определится во встрече Александра Зверева и дебютанта этой стадии турниров серии «Мастерс», полуфиналиста US Open Маттео Берреттини.