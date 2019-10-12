Грачева и Кудерметова вышли во второй круг квалификации Кубка Кремля
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Россиянка Варвара Грачева вышла во второй круг квалификации теннисного турнира Кубок Кремля, который проходит в Москве.
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Россиянка Варвара Грачева вышла во второй круг квалификации теннисного турнира Кубок Кремля, который проходит в Москве.
Грачева в первом круге квалификации обыграла турчанку Башак Эрайдын — 6:0, 2:6, 6:3. Матч продолжался 1 час 37 минут.
Другая россиянка Полина Кудерметова на старте квалификации за 1 час 20 минут обыграла соотечественницу Оксану Селехметьеву — 7:5, 6:2.
Еще одна представительница России Виталия Дьяченко уступила болгарке Изабелле Шиниковой — 1:6, 2:6. Соперницы провели на корте 1 час.