Хачанов планирует сыграть в Кубке Дэвиса с Медведевым и Рублевым

С 2019 года Кубок Дэвиса будет проводиться в новом формате. 18 сильнейших команд разыграют трофей в течение недели — с 18 по 24 ноября в Мадриде.

«С ребятами мы уже обсуждали предстоящий Кубок Дэвиса и все планируем сыграть. Многое будет зависеть от нашего физического состояния, конечно. Тот же Даня играет много и результативно в последнее время, — сказал Хачанов. — Могу сказать точно за себя и Андрея [Рублева], что мы будем играть. Даня тоже предварительно».