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17:07 (мск), источник: ТАСС

Хачанов планирует сыграть в Кубке Дэвиса с Медведевым и Рублевым

МОСКВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев намерены сыграть за сборную России в финальном турнире Кубка Дэвиса, но многое будет зависеть от физического состояния. Об этом ТАСС рассказал Хачанов.

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Источник: Reuters

С 2019 года Кубок Дэвиса будет проводиться в новом формате. 18 сильнейших команд разыграют трофей в течение недели — с 18 по 24 ноября в Мадриде.

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«С ребятами мы уже обсуждали предстоящий Кубок Дэвиса и все планируем сыграть. Многое будет зависеть от нашего физического состояния, конечно. Тот же Даня играет много и результативно в последнее время, — сказал Хачанов. — Могу сказать точно за себя и Андрея [Рублева], что мы будем играть. Даня тоже предварительно».

Российские теннисисты дважды выигрывали турнир (2002, 2006). С 12 по 20 октября в Москве пройдет «ВТБ Кубок Кремля».

«Я себя чувствую психологически свежим, это важно. Я хочу играть, впереди турнир в Москве — “ВТБ Кубок Кремля”, готовлюсь, хочу сыграть успешно», — добавил Хачанов.

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