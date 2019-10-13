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12 октября, источник: ТАСС

Даниил Медведев: Не мог и мечтать о шести финалах подряд на турнирах ATP

ТАСС, 12 октября. Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не мог и мечтать о том, что сыграет в финале на шести турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) подряд. Комментарий спортсмена приводит пресс-служба ATP.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу 23-летний россиянин обыграл грека Стефаноса Циципаса (7:6 (7:5), 7:5) в полуфинале «Мастерса» в Шанхае и в шестой раз подряд вышел в финал турнира ATP. В этом году на счету Медведева девять финалов турниров ATP, что является лучшим результатом текущего сезона.

«В первом сете при счете 4:4, когда я уступал 0:40, мне удалось сделать несколько хороших подач и ударов после них. Во втором сете я проиграл гейм, когда подавал на победу при счете 5:4, а это всегда непросто. Но я понимал, что нужно просто стараться выиграть следующий. Так и получилось», — сказал Медведев.

«Выйти в финал на шести турнирах подряд, включая три “Мастерса” и один турнир Большого шлема, — это то, о чем я никогда не мог и мечтать, если честно. Но я хочу сохранить импульс, надеюсь, смогу довести счет до семи или восьми», — добавил теннисист.

Медведев, занимающий в рейтинге ATP четвертое место, в финале сыграет с шестой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии, встреча пройдет в воскресенье (начало — 11:30 мск). Победитель получит $1,375 млн и 1000 рейтинговых очков, финалист — $696 тыс. и 600 очков. В прошлом сезоне турнир выиграл серб Новак Джокович, который в этом году уступил Циципасу в четвертьфинале.

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