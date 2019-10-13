Александрова не смогла выйти в финал теннисного турнира в Линце

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 1:6, 7:6 (7:5), 7:5 в пользу 24-летней латвийской спортсменки. Теннисистки провел пятый очный матч, Остапенко победила дважды, Александрова — трижды.

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В финале Остапенко сыграет с 15-летней американкой Кори Гауфф, которая в своем полуфинале оказалась сильнее немки Андреа Петкович. Гауфф стала самой молодой финалисткой турнира WTA с 2004 года, когда чешка Николь Вайдишова выиграла турнир в Ташкенте в возрасте 15 лет.

24-летняя Александрова занимает 35-е место в рейтинге WTA, ее высшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции (2019). Остапенко — 72-я ракетка мира, победительница Открытого чемпионата Франции (2017).