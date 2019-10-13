Текущие события
Футбол. Сборные
15:00
Бразилия
Нигерия
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Казахстан
Бельгия
Футбол. Сборные
16:00
ЮАР
Мали
Футбол. Сборные
16:00
Кения
Мозамбик
Хоккей. КХЛ
16:00
Йокерит
Салават Юлаев
Футбол. Сборные
17:00
Эквадор
Аргентина
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
СКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
10:00
Куньлунь
Локомотив
36
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Беларусь
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Венгрия
Азербайджан
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Шотландия
Сан-Марино
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Кипр
Россия
Футбол. Сборные
20:00
Кот-д`Ивуар
ДР Конго
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Эстония
Германия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Уэльс
Хорватия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Словения
Австрия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Польша
Македония
Футбол. Сборные
21:45
Словакия
Парагвай
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс
Филадельфия Флайерз
Б
32
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Калгари Флэймз
62
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Аризона Койотс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз
Вашингтон Кэпиталз
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд
Питтсбург Пингвинз
47
Хоккей. НХЛ
14.10
Виннипег Джетс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
02:00
Чикаго Блэкхокс
Виннипег Джетс
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз
Нью-Джерси Дэвилз
30
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс
Сент-Луис Блюз
73
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт Ред Уингз
Торонто Мэйпл Ливз
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Флорида Пантерз
Б
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джэкетс
23
Хоккей. НХЛ
01:00
Лос-Анджелес Кингз
Нэшвилл Предаторз
74
Все события
Фоторепортажи
7Бивол защитил титул чемпиона мира по боксу
37Эффектные Попова/Мозгов, молодые русские чемпионы, удрученный Воронов — фотообзор Finlandia Trophy
13:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сюко Аояма и Эна Сибахара победили на турнире в Тяньцзине в парах

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Японки Сюко Аояма и Эна Сибахара победили на теннисном турнире в Тяньцзине, призовой фонд которого превышает 425 тысяч долларов, в парах.

Наверх

Аояма и Сибахара в финале обыграли соотечественниц Нао Хибино и Мию Като — 6:3, 7:5. Матч продолжался 1 час 24 минуты.

Аояма выиграла свой десятый титул WTA в парном разряде, Сибахара — первый.

 Американка рассказала, что есть в Москве, чего почти нет в Нью-Йорке
Самые длинные ноги мира: российская красотка променяла баскетбол на подиум
Комплимент для Черчесова: россияне могут оформить выход на Евро
Овечкин и Кузнецов взяли реванш у Радулова в матче НХЛ (видео)
Новая Русская Ракета. Михеев забил в НХЛ после чумового рывка
Чемпион мира по боксу россиянин Бивол защитил титул
«Мерседес» — чемпион. У Боттаса турбо-старт, у Квята — кошмарный
Россия проиграла Аргентине и потеряла шансы на медали Кубка мира
Наместников нокаутировал главного фаворита сезона НХЛ (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь