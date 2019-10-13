Сюко Аояма и Эна Сибахара победили на турнире в Тяньцзине в парах
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Японки Сюко Аояма и Эна Сибахара победили на теннисном турнире в Тяньцзине, призовой фонд которого превышает 425 тысяч долларов, в парах.
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Японки Сюко Аояма и Эна Сибахара победили на теннисном турнире в Тяньцзине, призовой фонд которого превышает 425 тысяч долларов, в парах.
Аояма и Сибахара в финале обыграли соотечественниц Нао Хибино и Мию Като — 6:3, 7:5. Матч продолжался 1 час 24 минуты.
Аояма выиграла свой десятый титул WTA в парном разряде, Сибахара — первый.