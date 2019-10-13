Теннисист Медведев стал победителем турнира в Шанхае

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Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу 23-летнего россиянина. Медведев, занимающий четвертое место в рейтинге ATP, и Зверев (6) провели между собой пятый поединок, до этого немецкий спортсмен побеждал четыре раза.

Медведев одержал cедьмую победу на турнирах ATP в карьере.

В нынешнем сезоне он ранее выиграл турниры в Софии, Санкт-Петербурге и «Мастерс» в Цинциннати (США), а также дошел до финала Открытого чемпионата США, в котором в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Россиянин квалифицировался на итоговый турнир ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября.

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Медведев стал вторым россиянином, одержавшим победу на турнире в Шанхае, в 2009 году выиграл Николай Давыденко. Чаще всех победу на турнире одерживал серб Новак Джокович — четыре раза.

Для российского теннисиста этот финал стал шестым подряд на турнирах ATP и серии Большого шлема, россиянин занимает пятое место по этому показателю в мире. Лидерами по продолжительности серии выходов в финал являются швейцарец Роджер Федерер и Джокович — по 17 матчей в 2005—2006 годах и 2015−16 годах соответственно. Джокович также в 2011 году выходил в финал семь раз подряд, Надаль — девять и семь раз в 2013 и 2011 годах соответственно, Федерер — восемь в 2007 году, семь в 2006−07 годах, британец Энди Маррей — дважды по семь раз в 2016 году и в 2016−17 годах.