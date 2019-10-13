Медведев разгромил русского немца в финале Шанхая. На следующей неделе он будет побеждать в Москве

«В последнее время Медведев показывает прекрасную игру. Сейчас он, наверное, лучший игрок в мире», — рассыпался в комплиментах накануне сегодняшней встречи Александр Зверев. В отличие от россиянина, вышедшего в шестой финал подряд, последний раз Зверев играл в матче за титул еще весной. На пути к своему первому с мая финалу Александр обыграл Маттео Берреттини, Андрея Рублева и Роджера Федерера, тогда как по именам сетка Даниила Медведева была чуть менее привлекательна.

До сегодняшнего дня Медведев и Зверев четырежды играли между собой, причем россиянин в прошлых играх выиграл у немца всего сет. Несмотря на это, букмекеры считали фаворитом именно Даниила, оценивая его возможную победу коэффициентом 1,5.

Медведев сразу вошел в игру, сделав брейк уже в самом дебюте матча — 3:0. Зверев начал очень пассивно, в первых трех геймах немец выиграл только три очка. В четвертом гейме Саша распадовался, сделал два эйса и добился ошибки от Медведева — 1:3. В пятом гейме Зверев повел 40:0, Даня соперника догнал, однако Саша с пятой попытки реализовал брейк-пойнт — 2:3.

Далее подающие стали уверенно брать свои геймы. Саша ощутимо прибавил, стали проходить первые подачи, улучшилась игра на задней линии. При счете 4:5 подавал Зверев: начал с эйса, дважды ошибся с бэкхэнда, сравнял счет смэшем — 30:30. А затем просто отдал сет двумя двойными подряд — 4:6.

Во втором сете Медведев вновь подавал первым. В стартовом гейме повел 40:15, но дважды неудачно укоротил, а затем и вовсе подарил Звереву брейк-пойнт. Однако вовремя собрался и подачу удержал — 1:0. Во втором гейме комфортное преимущество было уже у Саши (40:0), но космическая игра Медведева и еще одна двойная позволили Дане оформить брейк — 2:0. На кураже россиянин взял три следующих гейма подряд, однажды Зверев подачу все же удержал, но Даня без проблем подал на титул — 6:1.

Если в первом сете у Зверева еще и были какие-то шансы на победу, то во втором Даня соперника просто уничтожил. Помните, накануне финала немец сказал, что «на данный момент Медведев — лучший в мире»? Наверное, он был прав.

«Может быть, я так выгляжу, как будто не радуюсь победам. Но на самом деле я невероятно рад. Потрясающую игру показывал в Шанхае, за исключением одного матча. А кубок, кстати, очень тяжелый», — говорил Медведев в послематчевом интервью.

Сегодняшняя победа позволила россиянину обойти Роджера Федерера в чемпионской гонке ATP и выйти на третье место. А уже через несколько часов Даня прилетит в Москву, где своей игрой порадует российских болельщиков на Кубке Кремля. И вряд ли кто-то сомневается, что Медведев дойдет до седьмого финала подряд — слишком уж крут россиянин в последние несколько месяцев.

Shanghai ATP Masters 1000. Финал