Медведев разгромил русского немца в финале Шанхая. На следующей неделе он будет побеждать в Москве
Это его второй титул на «Мастерсах».
Это его второй титул на «Мастерсах».
«В последнее время Медведев показывает прекрасную игру. Сейчас он, наверное, лучший игрок в мире», — рассыпался в комплиментах накануне сегодняшней встречи Александр Зверев. В отличие от россиянина, вышедшего в шестой финал подряд, последний раз Зверев играл в матче за титул еще весной. На пути к своему первому с мая финалу Александр обыграл Маттео Берреттини, Андрея Рублева и Роджера Федерера, тогда как по именам сетка Даниила Медведева была чуть менее привлекательна.
До сегодняшнего дня Медведев и Зверев четырежды играли между собой, причем россиянин в прошлых играх выиграл у немца всего сет. Несмотря на это, букмекеры считали фаворитом именно Даниила, оценивая его возможную победу коэффициентом 1,5.
Медведев сразу вошел в игру, сделав брейк уже в самом дебюте матча — 3:0. Зверев начал очень пассивно, в первых трех геймах немец выиграл только три очка. В четвертом гейме Саша распадовался, сделал два эйса и добился ошибки от Медведева — 1:3. В пятом гейме Зверев повел 40:0, Даня соперника догнал, однако Саша с пятой попытки реализовал
Далее подающие стали уверенно брать свои геймы. Саша ощутимо прибавил, стали проходить первые подачи, улучшилась игра на задней линии. При счете 4:5 подавал Зверев: начал с эйса, дважды ошибся с бэкхэнда, сравнял счет смэшем — 30:30. А затем просто отдал сет двумя двойными подряд — 4:6.
Во втором сете Медведев вновь подавал первым. В стартовом гейме повел 40:15, но дважды неудачно укоротил, а затем и вовсе подарил Звереву
Если в первом сете у Зверева еще и были
«Может быть, я так выгляжу, как будто не радуюсь победам. Но на самом деле я невероятно рад. Потрясающую игру показывал в Шанхае, за исключением одного матча. А кубок, кстати, очень тяжелый», — говорил Медведев в послематчевом интервью.
Сегодняшняя победа позволила россиянину обойти Роджера Федерера в чемпионской гонке ATP и выйти на третье место. А уже через несколько часов Даня прилетит в Москву, где своей игрой порадует российских болельщиков на Кубке Кремля. И вряд ли
Shanghai ATP Masters 1000. Финал
Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия) — 2:0 (6:4, 6:1).