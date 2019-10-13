Дубривный вышел в основную сетку Кубка Кремля
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российский теннисист Артем Дубривный вышел в основную сетку Кубка Кремля, который проходит в Москве.
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российский теннисист Артем Дубривный вышел в основную сетку Кубка Кремля, который проходит в Москве.
В решающем матче квалификации Дубривный нанес поражение словаку Филипу Хорански — 6:4, 7:5. На корте соперники провели 1 час 18 минут.
Соперник Дубривного по первому кругу основной сетки станет известен позднее.