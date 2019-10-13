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16:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубривный вышел в основную сетку Кубка Кремля

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российский теннисист Артем Дубривный вышел в основную сетку Кубка Кремля, который проходит в Москве.

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В решающем матче квалификации Дубривный нанес поражение словаку Филипу Хорански — 6:4, 7:5. На корте соперники провели 1 час 18 минут.

Соперник Дубривного по первому кругу основной сетки станет известен позднее.

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