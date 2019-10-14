Юбилейный, 30-й Кубок Кремля стартует в Москве с участием Медведева и Хачанова

Источник: AP 2019

Впервые за долгое время два российских теннисиста находятся в первой десятке мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Это Даниил Медведев и Карен Хачанов, и они оба сыграют в Москве на «ВТБ Кубке Кремля». Медведев (1-й номер посева) и Хачанов (2) начнут турнир со второго круга, как и хорват Марин Чилич (3) и серб Душан Лайович (4). Андрей Рублев, занимающий 33-е место в рейтинге АТР, посеян под шестым номером, в первом круге он сыграет с Александром Бубликом (16) из Казахстана.

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Медведев приедет в Москву в качестве победителя «Мастерса» в Шанхае. В воскресенье он победил в финале Александра Зверева из Германии (6:4, 6:1), завоевав свой четвертый титул в сезоне. У Хачанова, покинувшего турнир в Китае после третьего круга, времени на подготовку к «ВТБ Кубку Кремля» будет больше.

«После Китая есть небольшая акклиматизация, чувствуется разница во времени, но мне восстанавливаться легче. Рано утром встаешь, можно потренироваться пораньше, — сказал Хачанов, победивший на Кубке Кремля в прошлом году. — В Москве, дома, мне хочется выиграть турнир. Буду рад победить во второй раз подряд, но посмотрим, как все сложится».

Евгений Донской в первом круге сыграет с казахстанцем Михаилом Кукушкиным, Алибек Качмазов — с другим россиянином Аленом Авидзбой, победитель этой встречи встретится во втором круге с Медведевым.

Женский турнир в тени мужского

Российские теннисистки в текущем сезоне выступают не столь ярко, в числе фаворитов их нет. При этом в Москву приедут три спортсменки из первой десятки мирового рейтинга. Украинка Элина Свитолина получила первый номер посева, голландка Кики Бертенс — второй, швейцарка Белинда Бенчич — третий. Они начнут выступление со второго круга.

Действующая победительница турнира россиянка Дарья Касаткина встретится в первом круге с украинкой Даяной Ястремской. Светлана Кузнецова сыграет с чешкой Каролиной Муховой, Анастасия Павлюченкова — с гречанкой Марией Саккари (7). Анастасия Потапова — с соотечественницей Анной Калинской, Вероника Кудерметова — с Онс Жабер из Туниса.

Кубок Кремля проходит в 30-й раз в Москве. Привычное место проведения — СК «Олимпийский» — находится на реконструкции, и в этом году матчи решено проводить на арене крытого ледового дворца «Крылатское».

Как отметил во время прошедшей в субботу в ТАСС жеребьевки турнира президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение найти приемлемую площадку для проведения в столице «ВТБ Кубка Кремля» на время реконструкции спорткомплекса «Олимпийский».

«Олимпийский» на капитальном ремонте, поэтому мы вынуждены были переехать в «Крылатское», — сказал Тарпищев. — Что касается перспективы проведения «ВТБ Кубка Кремля», то мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение найти приемлемую площадку для проведения турнира. Пока все в работе, будем благодарны Москве, если найдем такое же место для турнира, каким был «Олимпийский».