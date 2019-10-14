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09:46 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Хачанов поднялся на восьмое место в рейтинге ATP

ТАСС, 14 октября. Россиянин Карен Хачанов поднялся с девятого на восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте ATP в понедельник.

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Источник: Reuters

На прошлой неделе Хачанов дошел до 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Шанхае, где уступил итальянцу Фабио Фоньини.

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Лучшим российским теннисистом остается Даниил Медведев, который сохранил за собой четвертую строчку рейтинга. На прошлой неделе он заработал 1000 очков рейтинга за победу в Шанхае и приблизился к занимающему третью строчку швейцарцу Роджеру Федереру.

Медведев дошел до финала шестой турнир подряд, на его счету семь титулов ATP в карьере. Всего в этом году на счету россиянина девять финалов, что является лучшим показателем в мире. Ранее Медведев квалифицировался на Итоговый турнир ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября.

Еще один российский теннисист Андрей Рублев поднялся на две позиции и теперь занимает 31-е место. В рейтинге лидерство сохранил серб Новак Джокович, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль.

Рейтинг АТР от 14 октября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9545 очков;.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225;.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6950;.

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5920;.

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5085;.

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4425;.

7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3900;.

8 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2990;.

9 (8). Кей Нисикори (Япония) — 2860;.

10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575…

31 (33). Андрей Рублев (Россия) — 1341.

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