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11:31 (мск), источник: ТАСС

Кафельников: Теннисист Медведев успеет восстановить силы перед «ВТБ Кубком Кремля»

МОСКВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев успеет восстановить силы после победы в Китае перед выступлением на «ВТБ Кубке Кремля». Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации тенниса России (ФТР), олимпийский чемпион Евгений Кафельников.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье 23-летний Медведев одержал победу над немецким теннисистом Александром Зверевым в финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае — 6:4, 6:1. В понедельник в Москве стартовал «ВТБ Кубок Кремля», где Медведев получил первый номер посева.

«Первый матч в Москве он проведет в середине недели, начнет со второго круга. Время, чтобы прийти в нормальное состояние после Китая, у Даниила есть, — сказал Кафельников. — С уверенностью в себе и игрой проблем у Медведева нет. За его результат я не переживаю».

В нынешнем году Медведев также выиграл турнир серии «Мастерс» в Цинциннати и соревнования под эгидой АТР в Санкт-Петербурге и Софии. Кроме того, он выходил в финалы Открытого чемпионата США, турнира серии «Мастерс» в Монреале и соревнований АТР в Вашингтоне, Барселоне и Брисбене.

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