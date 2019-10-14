Кафельников: Теннисист Медведев успеет восстановить силы перед «ВТБ Кубком Кремля»

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье 23-летний Медведев одержал победу над немецким теннисистом Александром Зверевым в финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае — 6:4, 6:1. В понедельник в Москве стартовал «ВТБ Кубок Кремля», где Медведев получил первый номер посева.

«Первый матч в Москве он проведет в середине недели, начнет со второго круга. Время, чтобы прийти в нормальное состояние после Китая, у Даниила есть, — сказал Кафельников. — С уверенностью в себе и игрой проблем у Медведева нет. За его результат я не переживаю».