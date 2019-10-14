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12:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Коко Гауфф — новая Серена или однодневка? 15-летняя американка взрывает мир тенниса

Первая личная победа вундеркинда из США вызвала бешеные споры в мире тенниса.

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Источник: AFP 2019

В воскресенье американка Кори (Коко) Гауфф вновь заставила говорить о себе как о новой суперзвезде женского тенниса. 15-летняя воспитанница академии Муратоглу выиграла турнир WTA в Линце, став самой молодой обладательницей титула с 2004 года. Причем, по дороге к трофею была обыграна Кики Бертенс, голландка из Топ-10. Для женского тура, который в последние годы испытывает нехватку ярких фигур, такой прорыв — это отличная новость. Проблема только в одном — есть опасения, что нынешний взлет школьницы из США окажется недолгим. И очень скоро она разделит судьбу других вундеркиндов, блеснувших на заре карьеры, а потом надорвавшихся от завышенных ожиданий.

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Под крылом Обамы

Коко стала знаменитой в июне этого года, когда вышла в четвертьфинал Уимблдона. В июле она завоевала первый взрослый титул, выиграв турнир в Вашингтоне в паре с Катериной Макнэлли. Ранее Гауфф побила множество возрастных рекордов в юниорском теннисе. В этому взлету девушку готовили давно — она с десяти лет тренировалась у бывших наставников сестер Уильямс и давно пользуется моральной поддержкой у афроамериканского сообщества в США. Во время Уимблдона поздравительные посты в соцсетях ей писала сама бывшая первая леди страны Мишель Обама.

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Кори прекрасно двигается по корту и делает ставку на атлетичный стиль — бицепсам девчушки могут позавидовать профессиональные бодиболдеры. Во время Уимблдона она подала со скоростью 193 км/ч — так мощно в женском теннисе не бьет никто, кроме сестер Уильямс. В общем, аналогии с Сереной и Винус напрашиваются сами собой — тем более, что сами сестры давно знакомы с Гауфф и всячески морально ее поддерживают. Отец Коко — бывший игрок студенческой баскетбольной команды — изначально лепил из своей дочери «новую Серену».

И вот, похоже, пробил ее час. Всего год назад Гауфф выступала на скромных 25-тысячниках, а сейчас выигрывает турниры WTA, врывается в первую сотню рейтинга, подписывает миллионные контракты и наверняка будет в числе главных звезд ближайших турниров «Большого шлема».

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Возрастной барьер

Наверняка прогресс Коко оказался бы заметнее, если бы не правила, ограничивающие количество профессиональных турниров для юниоров. В свое время они были приняты для того, чтобы предотвратить «износ» молодого организма, из-за которого талантливые подростки выгорают на взрослых турнирах буквально на несколько лет. Особенно часто это происходит в женском теннисе, когда девочки начинают громить взрослых соперниц в 15−16 лет, а к 20−22 годам не в состоянии продолжать карьеру из-за травм и моральной усталости.

Теннис — это конечно не гимнастика и не фигурное катание, где юниорки могут изначально иметь преимущество над взрослыми конкурентками за счет своей ловкости и бесстрашия. Здесь, помимо отличной координации, нужны еще и выносливость, и тактическая хитрость.

Однако история женского тенниса знает множество историй, когда пик карьеры девушек приходился именно на 16−18 лет. Самый яркий пример — Мартина Хингис до того момента, пока ее не сломали травмы и она не познакомилась с кокаином.

Были еще Дженнифер Каприати, Татьяна Головин, Саня Мирза, Николь Вайдишова — десятки загубленных юных талантов, судьбы которых наверняка очень не хотела бы повторить Гауфф. Возможно, нынешний барьер для юниоров во взрослом теннисе как раз спасет Коко от травм и чрезмерного давления. Но может и наоборот — лишит необходимой соревновательной практики и соперничества с высококлассными игроками, что остановит профессиональный прогресс американки.

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Проблемы акселераток

На самом деле определяющим будет наличие или отсутствие у Гауфф чемпионского характера. Судить об этом пока еще рано. Во-первых, девушка еще не столкнулась с настоящими трудностями, а во-вторых, в эмоциональном плане она пока целиком зависит от родителей. На многие вопросы ответит следующий год и выступление на турнирах «Большого шлема». Пока Коко неплохо смотрелась на быстрых кортах Уимблдона и US Open. Но в Австралии соперницы будут настраиваться на нее по-особому, и тут наступит момент истины.

Во время Уимблдона в некоторых публикациях ставился вопрос — кем является Гауфф: новой Сереной или новой Курниковой? Несмотря на обилие у Коко спонсоров, такая постановка темы кажется не совсем корректной. Хотя бы потому, что юная американка пока никак не педалирует свою сексуальность, а теннис является для нее целью, а не средством. Скорее, справедливее думать о том, какой дорогой пойдет Кори — вслед за Сереной или вслед за Вайдишовой.

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И то и другое, безусловно, имеет право на существование. Как бы не было жаль многих теннисисток, закончивших с теннисом в 20 лет, многие из них успели сказать свое слово в спорте, и потом отлично устроились в жизни (это касается в том числе и Курниковой). Конечно, женскому теннису очень нужен долговременный лидер — и рано или поздно он появится, независимо от дальнейшей судьбы Коко. У Гауфф есть все, чтобы стать законодательницей мод на долгие годы — вопрос в том, хватит ли у нее для это характера и здоровья.

Олег Шамонаев

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