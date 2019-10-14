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13:25 (мск), источник: БЕЛТА

Александра Саснович уступила в первом матче основного раунда Кубка Кремля

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович уступила в стартовом матче основной сетки Кубка Кремля латвийской спортсменке Анастасии Севастовой со счетом 1:6, 5:7, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В первом сете белоруска испытывала проблемы на своей подаче, чем ее соперница и воспользовалась.

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Во второй партии игра выровнялась, Александра Саснович более уверенно действовала на чужой подаче, сумев сделать брейк и сравнять счет — 4:4. Однако ей не удалось повернуть матч вспять, она была вынуждена признать силу соперницы из Латвии.

Впереди у белорусской спортсменки еще матч парном разряде, где она объединила усилия с россиянкой Екатериной Александровой. Первыми соперницами данного дуэта станут россиянка Вероника Кудерметова и словенка Катарина Среботник.

В обновленном рейтинге WTA одиночного разряда Александра Саснович занимает 64-ю позицию. У лучшей из белорусок — Арины Соболенко — 16-я позиция. У Виктории Азаренко 50-я строчка.

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