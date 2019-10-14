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14:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Грачева вышла в основную сетку Кубка Кремля

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Российская теннисистка Варвара Грачева пробилась в основную сетку «ВТБ Кубка Кремля», призовой фонд которого превышает 965 тысяч долларов.

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Грачева в финале квалификации обыграла итальянку Джулию Гатто-Монтиконе со счетом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 6 минут.

Соперница россиянки по первому раунду турнира станет известна позднее.

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