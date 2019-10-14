Грачева вышла в основную сетку Кубка Кремля

Грачева вышла в основную сетку Кубка Кремля

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Российская теннисистка Варвара Грачева пробилась в основную сетку «ВТБ Кубка Кремля», призовой фонд которого превышает 965 тысяч долларов.