Грачева вышла в основную сетку Кубка Кремля
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Российская теннисистка Варвара Грачева пробилась в основную сетку «ВТБ Кубка Кремля», призовой фонд которого превышает 965 тысяч долларов.
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Российская теннисистка Варвара Грачева пробилась в основную сетку «ВТБ Кубка Кремля», призовой фонд которого превышает 965 тысяч долларов.
Грачева в финале квалификации обыграла итальянку Джулию
Соперница россиянки по первому раунду турнира станет известна позднее.