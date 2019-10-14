Донской и Рублев завершили выступление в парном разряде на Кубке Кремля

Донской и Рублев завершили выступление в парном разряде на Кубке Кремля

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Россияне Евгений Донской и Андрей Рублев завершили выступление в парном разряде на «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве.