Донской и Рублев завершили выступление в парном разряде на Кубке Кремля
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Россияне Евгений Донской и Андрей Рублев завершили выступление в парном разряде на «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве.
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Россияне Евгений Донской и Андрей Рублев завершили выступление в парном разряде на «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве.
В матче первого круга Донской и Рублев уступили словенцу Аляжу Бедене и чилийцу Николасу Харри со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 5:10. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.
Призовой фонд мужских соревнований на «ВТБ Кубок Кремля» превышает 840 тысяч долларов.