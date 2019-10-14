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15:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Донской и Рублев завершили выступление в парном разряде на Кубке Кремля

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Россияне Евгений Донской и Андрей Рублев завершили выступление в парном разряде на «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

В матче первого круга Донской и Рублев уступили словенцу Аляжу Бедене и чилийцу Николасу Харри со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 5:10. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

Призовой фонд мужских соревнований на «ВТБ Кубок Кремля» превышает 840 тысяч долларов.

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