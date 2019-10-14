Рублёв и Донской проиграли в 1/8 финала Кубка Кремля

Источник: РИА "Новости"

В трёх партиях они уступили Аляжу Бедене из Словении и Николасу Джарри из Чили — 6:2, 6:7 (5:7), [5:10].

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Андрей и Евгений отметились 5 эйсами, 4 двойными ошибками и 3 брейками. На счету их соперников 6 подач навылет и 1 брейк. Двойных ошибок Бедене и Джарри избежали.