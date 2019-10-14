Кузнецова завершила выступление на Кубке Кремля
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла преодолеть барьер первого раунда «ВТБ Кубок Кремля, проходящего в Москве.
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла преодолеть барьер первого раунда «ВТБ Кубок Кремля, проходящего в Москве.
Кузнецова в понедельник уступила чешке Каролине Муховой со счетом 2:6, 3:6. Матч продолжался 1 час 17 минут. В следующем круге Мухова встретится с хорваткой Донной Векич (4-й номер посева).
Призовой фонд «ВТБ Кубок Кремля» превышает 965 тысяч долларов.