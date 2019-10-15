Теннисист Медведев мечтает сыграть на Олимпийских играх 2020 года

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В нынешнем году Медведев выиграл два турнира серии «Мастерс» в Цинциннати и Шанхае, а также соревнования под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге и Софии. Кроме того, он выходил в финалы Открытого чемпионата США, турнира серии «Мастерс» в Монреале и соревнований АТР в Вашингтоне, Барселоне и Брисбене. В мировом рейтинге он занимает четвертое место.

«Я практически на Олимпиаду отобрался, отбор у нас по рейтингу — он у меня никуда не исчезнет. Олимпиада — это то, о чем люди мечтают с детства. Я даже, если честно, не представляю, что это будут за эмоции, может, как на обычном турнире, а может, что-то космическое. Не знаю, но я мечтаю там побывать», — сказал Медведев.

По словам 23-летнего теннисиста, он также способен в следующем сезоне закончить год первой ракеткой мира.