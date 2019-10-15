Кукушкин вышел во второй круг Кубка Кремля
Михаил Кукушкин одержал победу в матче первого круга Кубка Кремля, проходящего в Москве, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Михаил Кукушкин одержал победу в матче первого круга Кубка Кремля, проходящего в Москве, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В рамках 1/16-й казахстанский теннисист встречался с россиянином Евгением Донским и выиграл в двух сетах — 6:4, 6:3.
На счету Кукушкина одна двойная ошибка и три реализованных
Матч продолжался 1 час 16 минут. Во втором круге казахстанец сыграет с французом Адрианом Маннарино.