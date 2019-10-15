Россиянка Александрова вышла во второй круг теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля»

Источник: РИА "Новости"

24-летняя россиянка выиграла со счетом 6:1, 6:4. Спортсменки встретились во второй раз, оба раза победила Александрова. Во втором круге восьмая сеяная турнира встретится с соотечественницей Анной Калинской, которая в первом круге победила россиянку Анастасию Потапову (6:0, 3:6, 6:4).

Александрова занимает 38-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), ее высшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции (2019). Чепелова занимает 155-е место в рейтинге WTA.