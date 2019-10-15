Вихлянцева уступила бельгийке Флипкенс во встрече первого круга «ВТБ Кубка Кремля»

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Флипкенс. Спортсменки встретились во второй раз, Флипкенс одержала первую победу. Во втором круге Флипкенс сыграет с победительницей встречи между россиянкой Дарьей Касаткиной и украинкой Даяной Ястремской, которая пройдет позднее во вторник.