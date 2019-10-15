Четвертая ракетка мира Даниил Медведев снялся с «ВТБ Кубка Кремля»
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев не выступит на московском турнире «ВТБ Кубок Кремля». Об этом он заявил на
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев не выступит на московском турнире «ВТБ Кубок Кремля». Об этом он заявил на
«Никто не знал, что я так выступлю в Шанхае. Чувствую, что изможден морально и физически. Так как я профессиональный спортсмен, то не могу выходить на корт готовым не на 100 процентов», — сказал Медведев, посеянный под первым номером на московском турнире. Он должен был начать соревнования со второго круга.
Медведев занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации
Турнир в Шанхае Медведев выиграл в воскресенье. Для российского теннисиста этот финал стал шестым подряд на турнирах ATP, россиянин занимает пятое место по этому показателю в мире. Лидерами по продолжительности серии выходов в финал являются Роджер Федерер и Новак Джокович — по 17 матчей в 2005—2006 годах и 2015−2016 годах соответственно. Джокович также в 2011 году выходил в финал семь раз подряд, Надаль — девять и семь раз в 2013 и 2011 годах соответственно, Федерер — восемь в 2007 году, семь в 2006—2007 годах, британец Энди Маррей — дважды по семь раз в 2016 году и в 2016—2017 годах.
Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца «Крылатское». Соревнования завершатся 20 октября.