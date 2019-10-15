Четвертая ракетка мира Даниил Медведев снялся с «ВТБ Кубка Кремля»

Источник: AP 2019

«Никто не знал, что я так выступлю в Шанхае. Чувствую, что изможден морально и физически. Так как я профессиональный спортсмен, то не могу выходить на корт готовым не на 100 процентов», — сказал Медведев, посеянный под первым номером на московском турнире. Он должен был начать соревнования со второго круга.

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Медведев занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), он одержал семь побед на турнирах ATP в карьере. В нынешнем сезоне он выиграл турниры в Софии, Санкт-Петербурге и турниры серии «Мастерс» в Цинциннати (США) и Шанхае (Китай), а также дошел до финала Открытого чемпионата США, в котором в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Кроме того, он выходил в финалы турнира серии «Мастерс» в Монреале и турниров АТР в Вашингтоне, Барселоне и Брисбене, всего он сыграл в девяти финалах (лучший результат сезона в мире). Россиянин квалифицировался на итоговый турнир ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября.

Турнир в Шанхае Медведев выиграл в воскресенье. Для российского теннисиста этот финал стал шестым подряд на турнирах ATP, россиянин занимает пятое место по этому показателю в мире. Лидерами по продолжительности серии выходов в финал являются Роджер Федерер и Новак Джокович — по 17 матчей в 2005—2006 годах и 2015−2016 годах соответственно. Джокович также в 2011 году выходил в финал семь раз подряд, Надаль — девять и семь раз в 2013 и 2011 годах соответственно, Федерер — восемь в 2007 году, семь в 2006—2007 годах, британец Энди Маррей — дважды по семь раз в 2016 году и в 2016—2017 годах.