Рыбакина вышла во второй круг турнира в Люксембурге
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стартовала с победы в основной сетке турнира WTA в Люксембурге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стартовала с победы в основной сетке турнира WTA в Люксембурге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В первом круге она встречалась с представительницей Франции Хлоей Паке и выиграла в двух сетах — 6:2, 7:6. Матч продолжался 1 час 28 минут.
Во втором круге соперницей Рыбакиной станет встретится с Дениса Аллертова из Чехии.