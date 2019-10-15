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19:31 (мск), источник: Vesti.kz

Рыбакина вышла во второй круг турнира в Люксембурге

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стартовала с победы в основной сетке турнира WTA в Люксембурге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: tennis.net.ua

В первом круге она встречалась с представительницей Франции Хлоей Паке и выиграла в двух сетах — 6:2, 7:6. Матч продолжался 1 час 28 минут.

Во втором круге соперницей Рыбакиной станет встретится с Дениса Аллертова из Чехии.

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