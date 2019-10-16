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15 октября, источник: Vesti.kz

Путинцева выбыла из Кубка Кремля после первого круга

Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева завершила выступление в женском одиночном разряде на Кубке Кремля, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В матче первого круга она встречалась с Кристиной Младенович из Франции. Путинцева проиграла первый сет 4:6, затем выиграла второй 6:3, но уступила в третьем решающем 2:6. Казахстанская теннисистка сделала три эйса, совершила три двойных ошибки и реализовала два из пяти брейк-пойнтов. Матч продолжался два часа и одну минуту.

Напомним, в мужском одиночном разряде барьер первого круга сегодня преодолел Михаил Кукушкин.

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