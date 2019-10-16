Путинцева выбыла из Кубка Кремля после первого круга

В матче первого круга она встречалась с Кристиной Младенович из Франции. Путинцева проиграла первый сет 4:6, затем выиграла второй 6:3, но уступила в третьем решающем 2:6. Казахстанская теннисистка сделала три эйса, совершила три двойных ошибки и реализовала два из пяти брейк-пойнтов. Матч продолжался два часа и одну минуту.