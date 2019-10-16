Бублик не смог пробиться во второй круг Кубка Кремля

В матче первого круга он встречался с россиянином Андреем Рублевым и уступил по итогам трех сетов. Бублик был разгромлен в первой партии со счетом 1:6, затем вернул ничью на табло после второй (6:3) и уступил в третьем решающем сете (4:6).