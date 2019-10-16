Бублик не смог пробиться во второй круг Кубка Кремля
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик завершил выступление в мужском одиночном разряде Кубка Кремля, проходящего в Москве, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик завершил выступление в мужском одиночном разряде Кубка Кремля, проходящего в Москве, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче первого круга он встречался с россиянином Андреем Рублевым и уступил по итогам трех сетов. Бублик был разгромлен в первой партии со счетом 1:6, затем вернул ничью на табло после второй (6:3) и уступил в третьем решающем сете (4:6).
Казахстанец сделал 16 эйсов, совершил десять двойных ошибок и реализовал три из пяти
Напомним, в мужском одиночном разряде барьер первого круга сегодня преодолел Михаил Кукушкин, а Юлия Путинцева также завершила выступление по итогам первого круга.