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15 октября, источник: Vesti.kz

Бублик не смог пробиться во второй круг Кубка Кремля

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик завершил выступление в мужском одиночном разряде Кубка Кремля, проходящего в Москве, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Vesti.kz

В матче первого круга он встречался с россиянином Андреем Рублевым и уступил по итогам трех сетов. Бублик был разгромлен в первой партии со счетом 1:6, затем вернул ничью на табло после второй (6:3) и уступил в третьем решающем сете (4:6).

Казахстанец сделал 16 эйсов, совершил десять двойных ошибок и реализовал три из пяти брейк-пойнтов.

Напомним, в мужском одиночном разряде барьер первого круга сегодня преодолел Михаил Кукушкин, а Юлия Путинцева также завершила выступление по итогам первого круга.

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