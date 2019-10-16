Медведев отказался играть в Москве. Он достоин осуждения?
Первая ракетка России сэкономил силы на концовку сезона, но лишил земляков возможности увидеть свой лучший теннис.
Первая ракетка России сэкономил силы на концовку сезона, но лишил земляков возможности увидеть свой лучший теннис.
Разочарование московских болельщиков можно понять. Мужской российский теннис на подъеме. В первую очередь, стараниями Даниила Медведева. Он играет финал за финалом, побеждает на «Мастерсах», штурмует рейтинги — все о нем говорят, все хотят увидеть его игру. Все билеты в «Крылатское» на субботу и воскресенье, дни полуфиналов и финалов, проданы. А главный герой сходит со сцены еще до начала спектакля.
Как же так? Москвич всегда приезжал и с удовольствием играл на домашнем турнире, а как начал побеждать и подниматься в рейтинге, отказывается? В
Еще на турнире в
Конечно, в случае острой необходимости можно было бы сыграть и так — на фоне борьбы с джетлагом и усталости, но только вот необходимость эта отсутствует. Рейтинговых очков московский турнир Даниилу не принесет ни при каких раскладах, с практикой у него все более чем хорошо — с начала июля в его активе шесть сыгранных турниров, шесть финалов (два из них — на «Мастерсе» и один — на «Большом шлеме»), три титула, 32 сыгранных матча, 29 побед. А впереди — еще самое интересное и самое сложное.
На следующей неделе Медведев заявлен на турнир категории «500» в Вене, но, может быть, и там не сыграет, если не успеет перенастроиться и отдохнуть. Потом — «Мастерс» в Париже и Итоговый турнир года в Лондоне. И именно он должен, по идее, сейчас занимать все мысли Даниила. В финальную восьмерку он попал впервые, на соревнованиях с таким форматом еще не участвовал (турнир NextGen в Милане не в счет), а шансы на успешное выступление — снова добраться до финала или даже взять титул — у российского теннисиста, учитывая и его положение в рейтинге, и последние результаты мировых лидеров, весьма высокие.
Так что изматывать себя сейчас турниром, к которому не готов ни физически, ни морально, пусть даже домашним, не лучший выбор. Кто бы что ни говорил, а выйти и сыграть на одной ноге хотя бы один матч «для галочки» может быть даже более энергозатратно, чем выложиться по полной. Особенно в Москве, где на стадион приходит много знакомых, и все хотят пообщаться, напомнить о себе.
Так и получается, что московские зрители стали в