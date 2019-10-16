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12:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медведев отказался играть в Москве. Он достоин осуждения?

Первая ракетка России сэкономил силы на концовку сезона, но лишил земляков возможности увидеть свой лучший теннис.

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Источник: Спорт-Экспресс

Разочарование московских болельщиков можно понять. Мужской российский теннис на подъеме. В первую очередь, стараниями Даниила Медведева. Он играет финал за финалом, побеждает на «Мастерсах», штурмует рейтинги — все о нем говорят, все хотят увидеть его игру. Все билеты в «Крылатское» на субботу и воскресенье, дни полуфиналов и финалов, проданы. А главный герой сходит со сцены еще до начала спектакля.

Кому нужны такие подвиги

Как же так? Москвич всегда приезжал и с удовольствием играл на домашнем турнире, а как начал побеждать и подниматься в рейтинге, отказывается? В какой-то степени так и есть. Год назад Медведев так же приехал на «ВТБ Кубок Кремля» из Шанхая. Но тогда он завершил борьбу в Китае на стадии второго круга, и на подготовку к российскому турниру после возвращения из Азии у него оставалась чуть ли не неделя. Сейчас было бы максимум три дня, и на день первого матча с высокой долей вероятности пришелся бы пик акклиматизации.

Еще на турнире в Санкт-Петербурге месяц назад Даниил был очень осторожен в прогнозах относительно московского турнира. «Конечно, я очень хочу сыграть в Москве, но нужно будет ориентироваться на ощущения своего тела. Будем решать по ситуации», — говорил он. Кстати, ответ на вопрос чем Питер лучше Москвы — между Открытым чемпионатом США и St. Petersburg Open имеется неделя перерыва, а между «Мастерсом» в Шанхае и «ВТБ Кубком Кремля» нет даже дня.

Конечно, в случае острой необходимости можно было бы сыграть и так — на фоне борьбы с джетлагом и усталости, но только вот необходимость эта отсутствует. Рейтинговых очков московский турнир Даниилу не принесет ни при каких раскладах, с практикой у него все более чем хорошо — с начала июля в его активе шесть сыгранных турниров, шесть финалов (два из них — на «Мастерсе» и один — на «Большом шлеме»), три титула, 32 сыгранных матча, 29 побед. А впереди — еще самое интересное и самое сложное.

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Главный турнир — в Лондоне

На следующей неделе Медведев заявлен на турнир категории «500» в Вене, но, может быть, и там не сыграет, если не успеет перенастроиться и отдохнуть. Потом — «Мастерс» в Париже и Итоговый турнир года в Лондоне. И именно он должен, по идее, сейчас занимать все мысли Даниила. В финальную восьмерку он попал впервые, на соревнованиях с таким форматом еще не участвовал (турнир NextGen в Милане не в счет), а шансы на успешное выступление — снова добраться до финала или даже взять титул — у российского теннисиста, учитывая и его положение в рейтинге, и последние результаты мировых лидеров, весьма высокие.

Так что изматывать себя сейчас турниром, к которому не готов ни физически, ни морально, пусть даже домашним, не лучший выбор. Кто бы что ни говорил, а выйти и сыграть на одной ноге хотя бы один матч «для галочки» может быть даже более энергозатратно, чем выложиться по полной. Особенно в Москве, где на стадион приходит много знакомых, и все хотят пообщаться, напомнить о себе.

Так и получается, что московские зрители стали в какой-то степени заложниками успехов Даниила в этом сезоне. В тот момент, когда посмотреть его теннис особенно хочется — не выходит. Но обвинять Медведева в наплевательском отношении к московскому турниру и приписывать ему звездные болезни, которых нет, неправильно. Он честно сказал о причинах отказа и не стал придумывать мнимых травм, дал пресс-конференцию, провел для болельщиков автограф-сессию. В следующем году все может поменяться, и календарь окажется не таким насыщенным, Даниил приедет и сыграет в Москве, только вот будет ли он таким же желанным гостем, зависит не только от него.

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