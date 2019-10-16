38-летний Федерер не завершит карьеру в следующем году

Источник: Reuters

Ранее 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» сказал, что готов сыграть на Олимпиаде в Токио.

«Чувствую, что сил у меня ещё много. Позитивный момент в том, что я не знаю, когда это закончится. Так что моя подготовка в плане фитнеса и тренировок всегда основывается на неизвестном. Это означает, что я буду играть и после 2020 года.