Муратоглу объяснил, почему С. Уильямс вернулась в теннис после рождения дочки

«Серене 38 лет, её дочь родилась два года назад. На тот момент у неё было 23 титула на мэйджорах, лучшая карьера и результаты. Но она всё ещё любит теннис и чувствует, что может и дальше побеждать на турнирах «Большого шлема». Поэтому она решила вернуться. Теперь она хочет побить рекорд Маргарет Корт.