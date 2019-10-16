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17:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Авидзба вышел во второй круг Кубка Кремля

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Россиянин Ален Авидзба пробился во второй круг теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве.

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Авидзба, получивший от организаторов wild card, в матче первого раунда взял верх над еще одним обладателем wild card соотечественником Алибеком Качмазовым со счетом 6:1, 4:6, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 48 минут.

Следующим соперником Авидзбы, занимающего 498-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), будет серб Никола Милоевич (lucky loser), заменивший в основной сетке первую ракетку турнира россиянина Даниила Медведева.

Призовой фонд турнира составляет примерно 840 тысяч долларов.

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