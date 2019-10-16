Авидзба вышел во второй круг Кубка Кремля
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Россиянин Ален Авидзба пробился во второй круг теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве.
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Россиянин Ален Авидзба пробился во второй круг теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве.
Авидзба, получивший от организаторов wild card, в матче первого раунда взял верх над еще одним обладателем wild card соотечественником Алибеком Качмазовым со счетом 6:1, 4:6, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 48 минут.
Следующим соперником Авидзбы, занимающего 498-е место в рейтинге Ассоциации
Призовой фонд турнира составляет примерно 840 тысяч долларов.