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17:21 (мск), источник: Vesti.kz

Кукушкин проиграл во втором круге Кубка Кремля

Михаил Кукушкин завершил выступление в мужском одиночном разряде Кубка Кремля, проходящего в Москве, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Казахстанский теннисист не смог преодолеть барьер второго круга, где встречался с французом Адрианом Маннарино.

Встреча завершилась поражением казахстанца в двух сетах со счетом 6:7, 2:6.

Отметим, что вместе с первой ракеткой Казахстана Александром Бубликом Кукушкин продолжает выступление в парном разряде турнира.

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