Кукушкин проиграл во втором круге Кубка Кремля
Михаил Кукушкин завершил выступление в мужском одиночном разряде Кубка Кремля, проходящего в Москве, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Михаил Кукушкин завершил выступление в мужском одиночном разряде Кубка Кремля, проходящего в Москве, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский теннисист не смог преодолеть барьер второго круга, где встречался с французом Адрианом Маннарино.
Встреча завершилась поражением казахстанца в двух сетах со счетом 6:7, 2:6.
Отметим, что вместе с первой ракеткой Казахстана Александром Бубликом Кукушкин продолжает выступление в парном разряде турнира.