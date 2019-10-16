Теннисисту Медведеву присвоено звание заслуженного мастера спорта России
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков вручил теннисисту Даниилу Медведеву значок и удостоверение заслуженного мастера спорта России. Об этом сообщает
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков вручил теннисисту Даниилу Медведеву значок и удостоверение заслуженного мастера спорта России. Об этом сообщает
Церемония вручения прошла в среду. В мероприятии также принял участие президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
«Мне очень приятно получить знак и удостоверение “Заслуженный мастер спорта России”, это очень почетно для меня, поскольку это показывает, что результаты, которых я достиг в последнее время, действительно сумасшедшие, — сказал Медведев. — Очень обидно, что
Медведев занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации