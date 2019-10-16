Теннисисту Медведеву присвоено звание заслуженного мастера спорта России

«Мне очень приятно получить знак и удостоверение “Заслуженный мастер спорта России”, это очень почетно для меня, поскольку это показывает, что результаты, которых я достиг в последнее время, действительно сумасшедшие, — сказал Медведев. — Очень обидно, что из-за плотного графика соревнований и усталости мне пришлось сняться с турнира “ВТБ Кубок Кремля”, который я не пропускал пять лет подряд».

Медведев занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), он одержал семь побед на турнирах ATP в карьере. В нынешнем сезоне он выиграл турниры в Софии, Санкт-Петербурге и турниры серии «Мастерс» в Цинциннати (США) и Шанхае (Китай), а также дошел до финала Открытого чемпионата США, в котором в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Кроме того, он выходил в финалы турнира серии «Мастерс» в Монреале и турниров АТР в Вашингтоне, Барселоне и Брисбене, всего он сыграл в девяти финалах (лучший результат сезона в мире). Россиянин квалифицировался на итоговый турнир ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября.