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18:24 (мск), источник: ТАСС

Тарпищев: Профессионализм теннисиста Медведева является примером для подражания

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев достоин звания заслуженного мастера спорта, а его профессионализм является примером для подражания. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

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Источник: РИА "Новости"

Министр спорта РФ Павел Колобков в среду вручил Медведеву значок и удостоверение заслуженного мастера спорта России. В церемонии также принял участие Тарпищев. Во вторник 23-летний россиянин снялся с турнира в Москве «ВТБ Кубок Кремля», где был посеян под первым номером.

«Медведев достоин награды, и его профессионализм — пример для подражания, — сказал Тарпищев. — Сегодня, на встрече, мы больше часа общались с министром. Уже завтра Медведев покидает Москву».

Медведев занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), он одержал семь побед на турнирах ATP в карьере. В нынешнем сезоне он выиграл турниры в Софии, Санкт-Петербурге и турниры серии «Мастерс» в Цинциннати (США) и Шанхае (Китай), а также дошел до финала Открытого чемпионата США, в котором в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Кроме того, он выходил в финалы турнира серии «Мастерс» в Монреале и турниров АТР в Вашингтоне, Барселоне и Брисбене, всего он сыграл в девяти финалах (лучший результат сезона в мире). Россиянин квалифицировался на итоговый турнир ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября.

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