Тарпищев: Профессионализм теннисиста Медведева является примером для подражания

Министр спорта РФ Павел Колобков в среду вручил Медведеву значок и удостоверение заслуженного мастера спорта России. В церемонии также принял участие Тарпищев. Во вторник 23-летний россиянин снялся с турнира в Москве «ВТБ Кубок Кремля», где был посеян под первым номером.

«Медведев достоин награды, и его профессионализм — пример для подражания, — сказал Тарпищев. — Сегодня, на встрече, мы больше часа общались с министром. Уже завтра Медведев покидает Москву».