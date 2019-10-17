Хачанов вышел в ¼ финала «ВТБ Кубка Кремля», отыграв пять матчболов у Кольшрайбера

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Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (9:7) в пользу 23-летнего российского спортсмена.

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По ходу третьего сета россиянин отыграл пять матчболов. Хачанов посеян на турнире под вторым номером, Кольшрайбер не имел номера посева.

Теннисисты встречались в пятый раз, во второй раз победу одержал Хачанов. В нынешнем году спортсмены играли на турнире в Мюнхене, тогда сильнее оказался немец. В четвертьфинале турнира Хачанов сыграет с итальянцем Андреасом Сеппи, который обыграл испанца Роберто Карбальеса Баэну (5:7, 6:1, 6:3).

Хачанов в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает восьмое место, в его активе четыре титула ATP. В турнирах серии Большого шлема его лучшим достижением является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2019).

Кольшрайбер в мировом рейтинге идет на 76-й позиции, на его счету восемь титулов ATP. Его наивысшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в ¼ финала Уимблдона (2012).

Другие результаты

В других матчах мужского турнира француз Адриан Маннарино (7) обыграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина (7:6 (7:4), 6:2) и вышел в четвертьфинал, где сыграет с сербом Душаном Лайовичем (4), который обыграл чеха Лукаша Росола (6:4, 6:7 (6:8), 6:3).

В женском турнире бельгийка Кирстен Флипкенс переиграла украинку Даяну Ястремскую, посеянную под 5-м номером (6:3, 3:6, 6:3) и вышла в ¼ финала турнира, где сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич (3).

Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн, победитель женского турнира получит 470 рейтинговых очков, мужского — 250 очков.