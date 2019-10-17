Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон Ойлерз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
3-й период
Питтсбург Пингвинз
Колорадо Эвеланш
22
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вашингтон Кэпиталз
Торонто Мэйпл Ливз
42
Хоккей. НХЛ
3-й период
Коламбус Блю Джэкетс
Даллас Старз
31
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Северсталь
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Локомотив
Хоккей. КХЛ
16.10
ХК Динамо
ЦСКА
12
Хоккей. КХЛ
16.10
Спартак
Сибирь
12
Хоккей. КХЛ
16.10
Сочи
Металлург Мг
ОТ
34
Хоккей. КХЛ
16.10
Барыс
Динамо Р
ОТ
34
Все события
Фоторепортажи
15Россия — Украина: самый обидный гол нашего футбола
5Тихонов и «Спартак». Капитан народной команды
16 октября, источник: ТАСС

Хачанов вышел в ¼ финала «ВТБ Кубка Кремля», отыграв пять матчболов у Кольшрайбера

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов обыграл немца Филиппа Кольшрайбера в матче второго круга теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля». Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца «Крылатское» в Москве.

Наверх
Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (9:7) в пользу 23-летнего российского спортсмена.

Читайте также
Российский теннисист Хачанов поднялся на восьмое место в рейтинге ATP

По ходу третьего сета россиянин отыграл пять матчболов. Хачанов посеян на турнире под вторым номером, Кольшрайбер не имел номера посева.

Теннисисты встречались в пятый раз, во второй раз победу одержал Хачанов. В нынешнем году спортсмены играли на турнире в Мюнхене, тогда сильнее оказался немец. В четвертьфинале турнира Хачанов сыграет с итальянцем Андреасом Сеппи, который обыграл испанца Роберто Карбальеса Баэну (5:7, 6:1, 6:3).

Хачанов в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает восьмое место, в его активе четыре титула ATP. В турнирах серии Большого шлема его лучшим достижением является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2019).

Кольшрайбер в мировом рейтинге идет на 76-й позиции, на его счету восемь титулов ATP. Его наивысшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в ¼ финала Уимблдона (2012).

Другие результаты

В других матчах мужского турнира француз Адриан Маннарино (7) обыграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина (7:6 (7:4), 6:2) и вышел в четвертьфинал, где сыграет с сербом Душаном Лайовичем (4), который обыграл чеха Лукаша Росола (6:4, 6:7 (6:8), 6:3).

В женском турнире бельгийка Кирстен Флипкенс переиграла украинку Даяну Ястремскую, посеянную под 5-м номером (6:3, 3:6, 6:3) и вышла в ¼ финала турнира, где сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич (3).

Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн, победитель женского турнира получит 470 рейтинговых очков, мужского — 250 очков.

В прошлом году турниры в одиночном разряде выиграли Дарья Касаткина и Хачанов.

Читайте также
 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Нужно ли побеждать Бельгию? Чем важен ноябрьский матч для России
Два игрока сборной России попали в сборную недели по версии УЕФА
Подчуфарова предпочла Словению Мордовии. Мы снова помогли другим
Ла Лига хочет перенести Эль-Класико в Мадрид из-за протестов
Черчесов: На стадионе во время матча только два дебила
Глава украинского футбола устроил скандал на матче с Португалией
Стоичков: Надо отстранить клубы Болгарии на 5 лет от еврокубков
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь