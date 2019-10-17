Теннисист Хачанов заявил, что «выжил» в матче с Кольшрайбером только благодаря болельщикам

Встреча второго круга завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (9:7) в пользу 23-летнего российского спортсмена. По ходу третьего сета Хачанов, посеянный на турнире под вторым номером, отыграл пять матчболов.

«Сегодня был сложнейший матч, и я сумел выжить только благодаря поддержке зрителей. Честно говоря, я не ожидал, что столько народу придет на первый матч (россиянин стартовал со второго круга — прим. ТАСС), — признался Хачанов. — После того, как я выжил в такой встрече, то тем более постараюсь защитить титул».