Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон Ойлерз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
3-й период
Питтсбург Пингвинз
Колорадо Эвеланш
22
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вашингтон Кэпиталз
Торонто Мэйпл Ливз
42
Хоккей. НХЛ
3-й период
Коламбус Блю Джэкетс
Даллас Старз
31
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Северсталь
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Локомотив
Хоккей. КХЛ
16.10
ХК Динамо
ЦСКА
12
Хоккей. КХЛ
16.10
Спартак
Сибирь
12
Хоккей. КХЛ
16.10
Сочи
Металлург Мг
ОТ
34
Хоккей. КХЛ
16.10
Барыс
Динамо Р
ОТ
34
Все события
Фоторепортажи
15Россия — Украина: самый обидный гол нашего футбола
5Тихонов и «Спартак». Капитан народной команды
16 октября, источник: ТАСС

Теннисист Хачанов заявил, что «выжил» в матче с Кольшрайбером только благодаря болельщикам

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов сумел «выжить» в трехсетовом матче с немцем Филиппом Кольшрайбером на турнире «ВТБ Кубок Кремля» только благодаря болельщикам. Об этом он заявил журналистам.

Наверх
Источник: Reuters

Встреча второго круга завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (9:7) в пользу 23-летнего российского спортсмена. По ходу третьего сета Хачанов, посеянный на турнире под вторым номером, отыграл пять матчболов.

«Сегодня был сложнейший матч, и я сумел выжить только благодаря поддержке зрителей. Честно говоря, я не ожидал, что столько народу придет на первый матч (россиянин стартовал со второго круга — прим. ТАСС), — признался Хачанов. — После того, как я выжил в такой встрече, то тем более постараюсь защитить титул».

Хачанов является действующим победителем «ВТБ Кубка Кремля».

В четвертьфинале турнира Хачанов сыграет с итальянцем Андреасом Сеппи, который обыграл испанца Роберто Карбальеса Баэну (5:7, 6:1, 6:3).

 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Нужно ли побеждать Бельгию? Чем важен ноябрьский матч для России
Два игрока сборной России попали в сборную недели по версии УЕФА
Подчуфарова предпочла Словению Мордовии. Мы снова помогли другим
Ла Лига хочет перенести Эль-Класико в Мадрид из-за протестов
Черчесов: На стадионе во время матча только два дебила
Глава украинского футбола устроил скандал на матче с Португалией
Стоичков: Надо отстранить клубы Болгарии на 5 лет от еврокубков
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь