Федерер уступит Медведеву? Даниил может очень скоро обогнать его

Источник: Reuters

Невыгодное расположение в календаре подводит Кубок Кремля

Даниил Медведев снялся с турнира «ВТБ Кубок Кремля», и это вполне логичное решение с учётом его нагрузок. Всё-таки между Санкт-Петербургом и Открытым чемпионатом США была неделя перерыва (а с учётом позднего старта Даниила в Северной столице — фактически полторы), да и после Питера Даниил не играл ещё две недели, снявшись с соревнований в Пекине. В Москве же нужно было стартовать через три дня после победного финала «Мастерса» в Шанхае, долгого перелёта и смены множества часовых поясов. А стать третьим российским чемпионом обоих домашних турниров после Евгения Кафельникова и Михаила Южного он ещё успеет.

К тому же здесь, в отличие от Петербурга, нет возможности нормально отдохнуть после турнира — даже если отказаться от «пятисотника» в Вене, пропускать «Мастерс» в Париже точно не годится. Конечно, обидно зрителям, которые хотели посмотреть в Москве на Медведева, но он наверняка ещё не раз выступит на домашнем турнире. В конце концов, не каждый год Даниил будет доходить до финала Шанхая. А расположение Кубка Кремля в календаре, увы, совсем не выгодно. При этом привязка к совместному мужскому и женскому турниру не даёт возможности сдвинуть его или повысить категорию, хотя при её отсутствии наверняка можно было попробовать повести борьбу за то, чтобы стать «пятисотником» вместо Валенсии — это место в итоге как раз заняла Вена. Но в женском календаре на той неделе уже стартует второй по значимости итоговый Elite Trophy, так что места для манёвров нет физически. Ну, а проводить турнир категории ATP 500 в Европе сразу после «Мастерс 1000» в Шанхае едва ли могли разрешить. Это опять же вопрос логистики, который во многом и стал причиной отказа Медведева.

Медведев может выбить Федерера из тройки. Или даже обогнать Джоковича…

Календарь Даниила на оставшуюся часть сезона в данный момент — Вена, «Мастерс» в Париже, Лондон (Итоговый чемпионат ATP) и финальная часть Кубка Дэвиса. Укладываются эти 4 турнира в 5 недель, так что отдыхать действительно фактически некогда. При этом с точки зрения рейтинга важно сыграть и в Вене, иначе на ближайший год Медведев получит «баранку». Одно из правил подсчёта очков в ATP гласит, что теннисисты, попадающие по рейтингу напрямую на турниры серии 500, обязаны принять участие в одном из них после US Open. Недель с таковыми всего 2 — Пекин и Токио перед Шанхаем, Вена и Базель перед Парижем. В прошлом сезоне Даниил сыграл и победил в Токио, а на этот раз был заявлен в Пекин и снялся. Соответственно Вена остаётся его последней возможностью для того, чтобы в зачёт в следующем сезоне шло не 18, а 19 турниров (19-м станет Итоговый турнир).

При этом у Медведева есть реальная возможность закончить год третьей ракеткой мира. Роджеру Федереру предстоит защищать 500 очков в Базеле, 360 в Париже и 400 в Лондоне. Даниил набрал 180 в Базеле, проиграв полуфинал как раз Роджеру, и 45 в Париже. В Лондоне россиянина в прошлом году, понятное дело, не было. Таким образом, Медведев запросто может ликвидировать отставание в 1030 баллов. В принципе достаточно посмотреть на чемпионскую гонку, где Даниил уже опередил Роджера на 185 очков — после Парижа гонка и рейтинг 52 недель станут одинаковыми.

Кстати, чисто теоретически россиянин может опередить и Новака Джоковича, от которого отстаёт в гонке на 2070 очков, но для этого ему нужно выиграть практически всё, а сербу выступить совсем неудачно. Максимум баллов, которые может набрать Медведев до финиша сезона, — 2820. 500 очков за Вену могут заменить 180 за Queen’s club в Лондоне, победа в Париже даст 1000, а выигрыш всех пяти матчей в Лондоне — 1500. Кстати, в Москве Даниил мог добавить не больше 70 очков (вместо того же Queen’s club), но тогда в Вене смог бы набрать максимум не 320, а 250. То есть в случае победы или выхода в финал в Вене даже победа на Кубке Кремля с рейтинговой точки зрения не давала бы ничего, ведь на необязательных турнирах считается только 5 лучших результатов.

Читайте также Теннисисту Медведеву присвоено звание заслуженного мастера спорта России

А в Париже — побить рекорд Сафина

Среди участников турнира в Вене помимо Медведева выделим Доминика Тима, Карена Хачанова, Андрея Рублёва, Гаэля Монфиса и Маттео Берреттини. Последние двое ведут борьбу за путёвки в Лондон, а Тим играет дома. Рублёв же изначально не попал в основную сетку и прошёл туда после отказа Кея Нисикори, который тоже претендовал на место на Итоговом чемпионате, но, видимо, травма не позволит ему продолжить эту борьбу. В принципе сильных соперников не так много, и если Даниил сыграет на том же уровне, на каком находился в последние недели, то седьмой финал подряд более чем реален — как и 4-й титул с августа.