Путинцева не смогла выйти в полуфинал Кубка Кремля в парном разряде
Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева завершила выступление в парном женском разряде на Кубке Кремля, проходящем в Москве, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева завершила выступление в парном женском разряде на Кубке Кремля, проходящем в Москве, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В дуэте с россиянкой Анной Калинской Путинцева встречалась в четвертьфинале с канадкой Габриэлой Дабровски и чешкой Катержиной Синяковой и уступила со счетом 3:6, 1:6. Матч продолжался 53 минуты.
Напомним, в женском одиночном разряде турнира казахстанская теннисистка выбыла уже после первого круга.