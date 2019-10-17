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18:35 (мск), источник: Vesti.kz

Путинцева не смогла выйти в полуфинал Кубка Кремля в парном разряде

Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева завершила выступление в парном женском разряде на Кубке Кремля, проходящем в Москве, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В дуэте с россиянкой Анной Калинской Путинцева встречалась в четвертьфинале с канадкой Габриэлой Дабровски и чешкой Катержиной Синяковой и уступила со счетом 3:6, 1:6. Матч продолжался 53 минуты.

Напомним, в женском одиночном разряде турнира казахстанская теннисистка выбыла уже после первого круга.

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