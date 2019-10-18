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17 октября, источник: БЕЛТА

Егор Герасимов завершил выступление на «Кубке Кремля», уступив в 1/8 финала Андрею Рублеву

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В матче второго круга основной сетки теннисного Кубка Кремля Егор Герасимов уступил россиянину Андрею Рублеву — 6:7 (3:7), 7:6 (8:6), 2:6, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: gotennis.ru

За 2 часа 17 минут матча 31-я ракетка мира, 21-летний Рублев, реализовал три брейк-пойнта, совершил 11 эйсов и четыре двойные ошибки. 26-летний Герасимов, занимающий 98-ю позицию в мировой классификации, один раз взял подачу соперника, сделал 15 эйсов и две двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.

Белорусский теннисист предпринимает усилия, чтобы завершить сезон в первой сотне мирового рейтинга. Недавно Герасимов дошел до полуфинала на турнире в Санкт-Петербурге. В Москве он стартовал с квалификации, где разобрался с Эллиотом Беншери (6:0, 6:3) и Рудольфом Меллекером (6:3, 4:6, 6:3). В 1/16 финала белорус выиграл у Томаса Фаббино (6:3, 6:4).

Андрей Рублев до встречи с Егором Герасимовым справился с казахстанским теннисистом Александром Бубликом (6:1, 3:6, 6:4).

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