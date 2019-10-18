Шарапова: Возвращаясь домой после тяжёлой победы, открываю мини-бар и ем шоколад

«У меня есть некоторый бизнес, в который я инвестирую. Основным является кондитерская компания, которую я основала в 2012 году. Столько лет прошло… Производим всё — от жевательных конфет до шоколада и трюфелей.

Я люблю конфеты. Это небольшая поблажка. Когда у меня действительно хороший день или я выиграла тяжёлый матч, во мне просыпается ребёнок по возвращении домой. И знаете, у меня есть мини-бар. Тогда я просто говорю: «Я в долгу перед собой». Так что открываю этот мини-бар и ем шоколад", — сказала Шарапова в интервью GQ.