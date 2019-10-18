Шарапова: Возвращаясь домой после тяжёлой победы, открываю мини-бар и ем шоколад
Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала, чем занимается в свободное от тренировок и матчей время.
Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала, чем занимается в свободное от тренировок и матчей время.
«У меня есть некоторый бизнес, в который я инвестирую. Основным является кондитерская компания, которую я основала в 2012 году. Столько лет прошло… Производим всё — от жевательных конфет до шоколада и трюфелей.
Я люблю конфеты. Это небольшая поблажка. Когда у меня действительно хороший день или я выиграла тяжёлый матч, во мне просыпается ребёнок по возвращении домой. И знаете, у меня есть
Напомним, россиянка снялась с турнира в Люксембурге