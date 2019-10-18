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17 октября, источник: Чемпионат.com

Шарапова: Возвращаясь домой после тяжёлой победы, открываю мини-бар и ем шоколад

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала, чем занимается в свободное от тренировок и матчей время.

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«У меня есть некоторый бизнес, в который я инвестирую. Основным является кондитерская компания, которую я основала в 2012 году. Столько лет прошло… Производим всё — от жевательных конфет до шоколада и трюфелей.

Я люблю конфеты. Это небольшая поблажка. Когда у меня действительно хороший день или я выиграла тяжёлый матч, во мне просыпается ребёнок по возвращении домой. И знаете, у меня есть мини-бар. Тогда я просто говорю: «Я в долгу перед собой». Так что открываю этот мини-бар и ем шоколад", — сказала Шарапова в интервью GQ.

Напомним, россиянка снялась с турнира в Люксембурге из-за травмы плеча.

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