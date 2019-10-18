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01:02 (мск), источник: ТАСС

Стали известны все участники четвертьфинала «ВТБ Кубка Кремля» в мужском разряде

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Хорватский теннисист Марин Чилич переиграл соотечественника Иво Карловича в заключительном матче второго круга турнира «ВТБ Кубок Кремля» в мужском одиночном разряде.

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Источник: AP 2019

Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:6 (7:5) в пользу 31-летнего Чилича, посеянного на турнире под третьим номером. Соперники встретились в седьмой раз, в четвертый раз победу одержал Чилич.

Чилич, занимающий 25-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), является победителем 18 турниров ассоциации, также он выигрывал Открытый чемпионат США — 2014, на его счету финалы Открытого чемпионата Австралии (2018) и Уимблдона (2017). В активе 40-летнего Карловича восемь титулов на турнирах ATP, наилучшим его достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — 2010.

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Таким образом, определились все участники четвертьфиналов в мужском разряде. Чилич встретится с французом Жереми Шарди, который ранее переиграл серба Миомира Кецмановича. В других четвертьфиналах сыграют серб Никола Милоевич и россиянин Андрей Рублев, француз Андриан Маннарино и серб Душан Лайович, а также россиянин Карен Хачанов и итальянец Андреас Сеппи. Все матчи пройдут в пятницу.

Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн, победитель мужского турнира получит 250 рейтинговых очков. В прошлом году соревнования в мужском одиночном разряде выиграл Хачанов.

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