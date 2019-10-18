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09:29 (мск), источник: ТАСС

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев снялся с турнира ATP в Вене

ТАСС, 18 октября. Россиянин Даниил Медведев не будет участвовать на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене из-за усталости. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Михал Самульски.

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Источник: РИА "Новости"

Россиянин был посеян под первым номером, после его отказа посев перешел австрийцу Доминику Тиму. Ранее 23-летний теннисист снялся с розыгрыша турнира «ВТБ Кубок Кремля», проходящего в эти дни в Москве. «Даниил Медведев снялся с турнира в Вене, который пройдет на следующей неделе, сославшись на усталость», — написал Самульски.

Медведев занимает четвертое место в рейтинге ATP, он одержал семь побед на турнирах ассоциации в карьере. В нынешнем сезоне россиянин выиграл соревнования в Софии, Санкт-Петербурге, турниры серии «Мастерс» в Цинциннати (США) и Шанхае (Китай), а также дошел до финала Открытого чемпионата США, где в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Кроме того, он доходил до решающих встреч на турнирах в Монреале, Вашингтоне, Барселоне и Брисбене, приняв участие в девяти финалах текущего сезона (лучший результат в мире — прим. ТАСС). Медведев квалифицировался на итоговый турнир ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября.

На турнире в Шанхае спортсмен вышел в шестой подряд финал на турнирах ATP и занимает пятое место по этому показателю в мире. Лидерами по продолжительности серии выходов в решающую стадию соревнований являются Роджер Федерер и Новак Джокович — по 17 матчей (2005−2006 и 2015−2016). В 2011 году Джокович выходил в финал семь раз подряд, это же удавалось Надалю (2011), Федереру (2006−2007) и британцу Энди Маррею (2016, 2016−2017). Также Надаль девять раз подряд играл в решающих встречах в 2013 году, а Федерер — восемь раз в 2007 году.

Турнир в Вене пройдет с 21 по 27 октября. На нем выступит россиянин Карен Хачанов.

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