Четвертая ракетка мира Даниил Медведев снялся с турнира ATP в Вене
ТАСС, 18 октября. Россиянин Даниил Медведев не будет участвовать на турнире Ассоциации
ТАСС, 18 октября. Россиянин Даниил Медведев не будет участвовать на турнире Ассоциации
Россиянин был посеян под первым номером, после его отказа посев перешел австрийцу Доминику Тиму. Ранее 23-летний теннисист снялся с розыгрыша турнира «ВТБ Кубок Кремля», проходящего в эти дни в Москве. «Даниил Медведев снялся с турнира в Вене, который пройдет на следующей неделе, сославшись на усталость», — написал Самульски.
Медведев занимает четвертое место в рейтинге ATP, он одержал семь побед на турнирах ассоциации в карьере. В нынешнем сезоне россиянин выиграл соревнования в Софии,
На турнире в Шанхае спортсмен вышел в шестой подряд финал на турнирах ATP и занимает пятое место по этому показателю в мире. Лидерами по продолжительности серии выходов в решающую стадию соревнований являются Роджер Федерер и Новак Джокович — по 17 матчей (2005−2006 и 2015−2016). В 2011 году Джокович выходил в финал семь раз подряд, это же удавалось Надалю (2011), Федереру (2006−2007) и британцу Энди Маррею (2016, 2016−2017). Также Надаль девять раз подряд играл в решающих встречах в 2013 году, а Федерер — восемь раз в 2007 году.
Турнир в Вене пройдет с 21 по 27 октября. На нем выступит россиянин Карен Хачанов.